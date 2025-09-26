Datos Gloriosos: Qué ver, qué hacer y qué comer este fin de semana

¿Sin planes para el fin de semana? ¡No te preocupes! Nuestra querida directora radial, Loli San Martín, te trae los mejores panoramas para que disfrutes al máximo, ya sea quedándote en casa con una buena serie o saliendo a comer con familia o amigos.

Black Rabbit | Netflix

“Black Rabbit” es una serie sobre Jake Friedken (Jude Law), el carismático dueño de un restaurante y club VIP en Nueva York, que se ve obligado a sumergirse en el submundo criminal cuando su problemático hermano, Vince (Jason Bateman), regresa a la ciudad, poniendo en peligro el negocio y la vida de ambos al acumular una gran deuda con un poderoso líder criminal .

Mi Nombre es Emilia del Valle | Libro de Isabel Allende

“Mi nombre es Emilia del Valle” de Isabel Allende narra la historia de Emilia, una joven escritora e hija de una monja irlandesa y un aristócrata chileno, que en 1891 viaja a Chile como corresponsal de guerra para la Guerra Civil de Balmaceda. Allí, en medio de la violencia y el caos del conflicto, Emilia busca conocer a su padre, explorar sus orígenes familiares, y luchar por su lugar en un mundo patriarcal, viviendo un amor apasionado mientras madura y encuentra su verdadera voz como mujer y escritora .

La Baguet | Sándwiches y preparaciones para celebraciones

La Baguet, nació el año 2019 de la mano de una Diseñadora, su idea fue ofrecer una experiencia única a través de los baguettes creando los cortes rellenos con los ingredientes más frescos y de la más alta calidad, envueltos en 5 opciones de Diseño los cuales te acompañan en la celebración y decoración que necesites.

Ya en el año 2023 La Baguet abre su abanico de opciones e incorpora a su carta los más ricos Croissant y Migas pensando en las personas que buscan algo más simple pero no por eso menos sofisticado en sabor.

Los Migas se pensaron para el mundo Kids, sabores simples y sabrosos.

“La Baguet no es solo un corte o un simple pan, es una expresión de creatividad, calidad y diseño”.