DF en Infinita | Expertos advierten judicialización por construcción del mall de Cencosud en Vitacura

Pese a la oposición de vecinos y autoridades, expertos coinciden en que el mall de Cencosud en Vitacura es viable desde el punto de vista técnico y normativo. Sin embargo, anticipan que el proyecto podría enfrentar judicialización, recursos ante tribunales ambientales y reclamos ciudadanos, como ha ocurrido con otros grandes centros comerciales en Chile. Para minimizar riesgos, especialistas recomiendan a la empresa ajustar su estrategia, comunicar mejor los beneficios del proyecto y mantener un diálogo activo con la comunidad para facilitar su desarrollo.
