Datos Gloriosos: Qué ver, qué hacer y qué comer este fin de semana

¿Sin planes para el fin de semana? ¡No te preocupes! Nuestra querida directora radial, Loli San Martín, te trae los mejores panoramas para que disfrutes al máximo, ya sea quedándote en casa con una buena serie o saliendo a comer con familia o amigos.

Only Murders in the Building | Disney +

Only Murders in the Building sigue a tres extraños con una obsesión compartida por los crímenes reales: Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) y Mabel (Selena Gomez). Cuando uno de sus vecinos es asesinado en su lujoso edificio neoyorquino, los tres deciden crear su propio podcast para investigar el caso y desentrañar los secretos del edificio, que tienen raíces en el pasado .

Libro: La invitada de Emma Cline

“La invitada” de Emma Cline es una novela que sigue a Alex, una joven de 22 años que, tras una disputa con su rico amante, Simon, se queda sin dinero ni alojamiento en Long Island, un ambiente de opulencia al que no pertenece. Alex, ingeniosa pero desesperada, planea pasar los siguientes cinco días deambulando por ese mundo de lujos antes de infiltrarse en la fiesta de Simon para intentar recuperarlo . La novela es descrita como una historia picaresca con tintes de thriller psicológico, que explora temas de clase social, poder y dependencia, mientras Alex navega por la superficialidad del mundo de los ricos para sobrevivir.

⁠Empanadas: Las Estupendas

En plena pandemia, Pablo Schwarzkopf y su hermano Christian decidieron transformar la

cocina familiar en un proyecto que hoy se mantiene vivo bajo un formato especial: Las

Estupendas.stgo, que aparece únicamente en pedidos pensados para momentos de

celebración.

La empanada de pino es la receta de la casa: cebolla rehogada y bien cocinada para que

no repita, una mezcla de carne molida y carne picada, aliños puestos como corresponde y un

toque de picardía al final, y el clásico huevo duro, aceituna de Azapa y pasas. Todo envuelto

en una masa delgada y crocante, con un doblez simple que apenas alcanza para juntar.

La otra favorita es la empanada de espinaca con queso azul: espinaca fresca salteada,

ligada con bechamel cremosa, terminada con más espinaca y un trozo de queso azul potente

que redondea el sabor.