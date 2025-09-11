DF en Infinita | Trabajo y alimentación: 73% cree que comer sano mejora su rendimiento, pero casi la mitad salta el almuerzo por exceso de trabajo

En Chile, aunque el 73% de los trabajadores reconoce que una alimentación saludable mejora el rendimiento laboral, un 61% admite saltarse el almuerzo por la carga de trabajo. El 57% no recibe beneficios de alimentación de su empleador, y quienes los tienen lo hacen mediante casino, dinero o tarjeta. La falta de tiempo (33%), opciones inadecuadas (16%) y precios altos (48%) son las principales barreras. Expertos destacan que las empresas tienen un rol clave para fomentar hábitos saludables mediante programas de bienestar y beneficios flexibles, que impactan positivamente en la salud, el desempeño y el clima laboral.