Red Transformadora | Fiestas Patrias y alimentación de mascotas: ¿Qué tan importante es una nutrición adecuada para su calidad de vida?

En Chile, las mascotas han pasado de ser compañía a considerarse parte de la familia, lo que ha impulsado mayor preocupación por su salud y alimentación. Sin embargo, aún persisten prácticas riesgosas, como darles restos de comida humana, lo que puede provocar obesidad, pancreatitis, intoxicaciones o problemas gastrointestinales.

Durante Fiestas Patrias, el peligro aumenta: carnes grasas, huesos, empanadas y condimentos como ajo o cebolla son altamente dañinos para perros y gatos. La recomendación es no compartir alimentos humanos, mantenerlos alejados de la parrilla y acudir al veterinario si presentan vómitos, diarrea o dolor.

En este contexto, la Red de Hospitales Veterinarios Docentes UST, con seis centros a nivel nacional, combina atención clínica de calidad con la formación de futuros veterinarios. En 2024 atendió más de 5.500 pacientes entre perros y gatos, ofreciendo desde consultas generales hasta cirugías y tratamientos especializados.