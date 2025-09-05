Datos Gloriosos: Qué ver, qué hacer y qué comer este fin de semana

¿Sin planes para el fin de semana? ¡No te preocupes! Nuestra querida directora radial, Loli San Martín, te trae los mejores panoramas para que disfrutes al máximo, ya sea quedándote en casa con una buena serie o saliendo a comer con familia o amigos.

En el Barro | Netflix

“En el Barro” es una serie argentina de Netflix, spin-off de “El Marginal”, que sigue a cinco mujeres que forjan un vínculo único tras un accidente mortal durante un traslado a prisión. Atrapadas en el corrupto sistema carcelario de La Quebrada, luchan por su supervivencia y por mantener su amistad frente a las luchas de poder y la hostilidad del ambiente, convirtiéndose en un grupo conocido como “las embarradas”

Libro: La Novia Gitana

“La novia gitana” es una novela de suspense y crimen de Carmen Mola y el primer libro de la serie de la Inspectora Elena Blanco , que sigue la investigación del asesinato ritual de Susana Macaya, una joven gitana de padre gitano y madre paya, quien es encontrada muerta tras su despedida de soltera. El caso se complica porque el método de tortura replica el asesinato de su hermana Lara años antes, y la investigadora debe adentrarse en el mundo de la comunidad gitana para resolver el crimen.

Cadaqués panadería

Ubicada en San Sebastián 2806, en Las Condes, Cadaqués Panadería se ha convertido en un referente de la tradición panadera europea en Santiago. Abierta de lunes a viernes de 07:30 a 20:00 y los sábados de 08:30 a 15:00, esta panadería combina técnicas artesanales centenarias con procesos modernos que garantizan un servicio ágil y eficiente.

Cadaqués destaca por su amplia variedad de productos: desde panes como ciabatta, baguettes y molde integral, hasta bollería como croissants, medias lunas y pan de chocolate. También ofrece charcutería y quesos que complementan la experiencia, todo elaborado con un cuidado que refleja la herencia europea de la casa.

La panadería ha incorporado tecnología de última generación, incluyendo terminales de pago que permiten atender a varios clientes de manera simultánea, agilizando los cierres de caja y manteniendo la calidad artesanal que la caracteriza. Gracias a esta combinación de tradición y eficiencia, Cadaqués no solo ofrece productos de primer nivel, sino también un servicio fluido y cercano.