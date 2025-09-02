Red Transformadora | Cambio de hora ¿Por qué insistimos con el horario de verano?

Este sábado 6 de septiembre comienza el horario de verano en Chile. A las 23:59 horas los relojes deberán adelantarse una hora, quedando en las 01:00 del domingo. El cambio aplica en todo el territorio continental, salvo en Magallanes, la Antártica Chilena y Aysén, que mantienen un solo horario todo el año. En Isla de Pascua y Salas y Gómez el ajuste será a las 22:00 horas locales. El horario de verano regirá hasta el 4 de abril de 2026, cuando los relojes volverán a atrasarse una hora.

En una nueva edición de Red Transformadora, Jade Ortiz Barrera, psicóloga y académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Santo Tomás, explicó cuáles son los beneficios y perjuicios de los cambios de horarios.