Datos Gloriosos: Qué ver, qué hacer y qué comer este fin de semana

¿Sin planes para el fin de semana? ¡No te preocupes! Nuestra querida directora radial, Loli San Martín, te trae los mejores panoramas para que disfrutes al máximo, ya sea quedándote en casa con una buena serie o saliendo a comer con familia o amigos.

El club del crimen de los jueves | Netflix

“El club del crimen de los jueves” narra la historia de cuatro jubilados —Joyce, Ron, Ibrahim y Elizabeth— que residen en un complejo de retiro llamado Coopers Chase y se dedican a resolver casos de asesinatos sin resolver. Su rutina se interrumpe cuando un promotor inmobiliario es asesinado en la entrada de su casa, lo que los lleva a investigar su primer caso real y real, poniendo a prueba sus habilidades detectivescas.

A spy Among Friends | Max

“A Spy Among Friends” es una miniserie que narra la historia del oficial de inteligencia británico Kim Philby, quien trabajaba en secreto como agente doble para la KGB durante la Guerra Fría, y su compleja amistad con su colega del MI6, Nicholas Elliott. La trama se centra en el intento de Elliott por desenmascarar a Philby, lo que culmina en la deserción de este último a la Unión Soviética y la posterior búsqueda de Elliott para demostrar su propia lealtad en medio de la traición.

Timoteo / Trattoria | Barrio Italia

En el corazón de Barrio Italia, en la calle Girardi 1365, se encuentra Timoteo, un gastrobar que se ha ganado un espacio propio gracias a su propuesta que combina cocina de autor, ambiente relajado y un servicio cercano. Su carta mezcla sabores de la tradición italiana con guiños contemporáneos, destacando desde pequeñas tapas como croquetas y gildas, hasta platos de fondo como el canelón de carrillera o cortes de carne como rib-eye y secreto Black Angus. También brillan sus pizzas de masa madre, con opciones clásicas, premium y veganas, junto a postres que cierran la experiencia, como la tarta de queso de la casa.

El local abre de martes a sábado entre la 13:00 y las 21:30 horas, mientras que los domingos atiende hasta las 17:30, ofreciendo la opción de comer en su cálido espacio, reservar áreas privadas para reuniones o pedir delivery. Dog friendly, con terraza y una cuidada selección de vinos, Timoteo se ha consolidado como un punto de encuentro en Providencia para quienes buscan sorprenderse con nuevas combinaciones y disfrutar de un ambiente acogedor.