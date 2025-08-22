Datos Gloriosos: Qué ver, qué hacer y qué comer este fin de semana

¿Sin planes para el fin de semana? ¡No te preocupes! Nuestra querida directora radial, Loli San Martín, te trae los mejores panoramas para que disfrutes al máximo, ya sea quedándote en casa con una buena serie o saliendo a comer con familia o amigos.

Rehén | Netflix

Con el país en crisis y su esposo secuestrado, la recién elegida primera ministra británica busca la ayuda de la presidenta francesa, que se encuentra de visita. Dalton busca cómo rescatar a su esposo sin informar al Gabinete. Pero sin la ayuda de Toussaint, no hay forma de salvarlo.

1883 | Netflix

1883 es la historia de la familia Dutton, quienes abandonan Tennessee en busca de una vida mejor, viajando por Texas y uniéndose a una caravana de inmigrantes hacia Oregón, con el objetivo final de establecerse en Montana y fundar elRancho Yellowstone . La serie narra su peligroso y arduo viaje a través de las Grandes Llanuras, enfrentando la crudeza y violencia de la época mientras buscan un futuro en el salvaje oeste.

Amandine Bistró: Festival de la Trufa

En Amandine Bistró, ese encantador espacio gastronómico en Las Condes dirigido por el chef belga Rudi Scholdis (ex estrella Michelin), volvió el esperado Menú de Temporada: Trufa Chilena, una celebración que combina la elegancia francesa con el sabor de lo local.

Lo que hace único este festival:

Menú de cinco tiempos con maridaje : Cada plato está ideado para resaltar la intensidad aromática y el toque sofisticado de la trufa, un ingrediente poco común y de alto valor gastronómico.

La trufa chilena, el ingrediente estrella: Amandine destaca uno de los productos más preciados del bosque nativo, refinado a través de técnicas francesas y presentado como un elemento de lujo.

Experiencia temporal y exclusiva: Este menú, disponible de lunes a viernes por tiempo limitado, impulsa una experiencia gourmet única y muy esperada.

En resumen, Amandine Bistró convierte la trufa chilena en protagonista de un menú elegante y profundamente sensorial, donde cada bocado equilibra tradición, técnica francesa y pasión por los ingredientes locales. Una propuesta ideal para quienes buscan una experiencia culinaria refinada y memorable.