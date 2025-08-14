Datos Gloriosos: Qué ver, qué hacer y qué comer este fin de semana

¿Sin planes para el fin de semana? ¡No te preocupes! Nuestra querida directora radial, Loli San Martín, te trae los mejores panoramas para que disfrutes al máximo, ya sea quedándote en casa con una buena serie o saliendo a comer con familia o amigos.

Libro: La chica oculta – Lucinda Riley

Nacida en un pequeño pueblo de la campiña de Yorkshire, en Inglaterra, Leah Thompson crece para convertirse en una joven de belleza deslumbrante. Y cuando capta la atención de la influyente pero conflictiva familia Delancey sabe que su vida nunca volverá a ser la misma.

Muertos S.L. | Netflix

“Muertos S.L.” es una serie de comedia española que gira en torno a una funeraria familiar, Funeraria Torregrosa, tras la muerte de su fundador, Gonzalo Torregrosa . Su mano derecha, Dámaso, espera tomar el control, pero la viuda de Gonzalo, Nieves, decide hacerse cargo del negocio con la ayuda de su yerno, Chemi, un experto en marketing. La trama se desarrolla en un ambiente laboral y personal dentro de la funeraria, explorando conflictos y tensiones mientras enfrentan la competencia de otra funeraria, Transitus, y un posible escándalo #metoo que amenaza el legado de Gonzalo.

Exposición Matta

La exposición “Roberto Matta. Abrir la mirada” se encuentra actualmente en el Museo Nacional de Bellas Artes, en Santiago. Específicamente, algunas de las obras de Matta forman parte de la muestra “145 años. Historias de una Colección”, que celebra el aniversario del museo. Además, en la Sala Chile, donde el artista expuso en 1954, se exhibe un conjunto de piezas trascendentales de su acervo, incluyendo obras realizadas en diferentes momentos de su trayectoria.