Datos Gloriosos: Qué ver, qué hacer y qué comer este fin de semana

¿Sin planes para el fin de semana? ¡No te preocupes! Nuestra querida directora radial, Loli San Martín, te trae los mejores panoramas para que disfrutes al máximo, ya sea quedándote en casa con una buena serie o saliendo a comer con familia o amigos.

Merlina | Netflix

Mientras asiste a la Academia Nevermore, Merlina Addams intenta dominar su incipiente habilidad psíquica, frustrar una ola de asesinatos y resolver el misterio que involucró a sus padres 25 años atrás.

Mi año en Oxford | Netflix Mientras cumple su sueño de estudiar en Oxford, una ambiciosa estadounidense se enamora de un encantador británico que esconde un secreto capaz de poner su vida patas arriba.

El Club de la Cena en El Rey

Ubicado en el corazón de Providencia, en Nueva de Lyon 99, se encuentra El Rey, un nuevo restaurante que ha revitalizado el espacio anteriormente ocupado por Ambrosía Bistró. Este proyecto es liderado por Nicolás Braudrand, conocido por su trabajo en Blue Jar, y Juan Diego Santa Cruz.