Red Transformadora | Acceso a Educación Superior en América Latina ¿Cómo avanzamos en iniciativas que promuevan la equidad e inclusión de grupos subrepresentados?

El libro Transforming Lives at the Institutional Level reúne estudios de casos globales que destacan iniciativas exitosas para mejorar el acceso y la equidad en la educación superior, incluyendo experiencias en América Latina (Argentina, Brasil, Chile y México). Se enfoca en cómo las instituciones han promovido la inclusión de grupos subrepresentados, como pueblos indígenas, personas con discapacidad y estudiantes de bajos ingresos, destacando el valor de políticas integradas (financieras y no monetarias) y una mejor articulación entre niveles institucionales y nacionales.

En América Latina, el acceso a la educación superior ha crecido significativamente en las últimas dos décadas, siendo la segunda región con mayor expansión después de Asia Oriental. Chile, por ejemplo, alcanzó en 2015 una cobertura del 53% entre jóvenes de 18 a 24 años. Actualmente, cuenta con más de 1,3 millones de estudiantes en educación superior, donde las mujeres representan el 53,3% del total.

Desde 2016, Chile implementa una política de gratuidad para estudiantes de los primeros seis deciles de ingreso, orientada a mejorar la equidad en el acceso. Sin embargo, aún no se dispone de información suficiente sobre su impacto en la diversificación del alumnado, especialmente en las universidades más selectivas.