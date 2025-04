Yerko Salgado emplaza a autoridades y dirigentes tras tragedia en el Estadio Monumental: “Si no paramos esto ahora ¿Qué viene después?”

Nuestro editor y conductor de ‘Qué Hay De Nuevo’, Yerko Salgado, estuvo en el Estadio Monumental en el partido entre Colo Colo y Fortaleza, que pasará a ser uno de los hitos más lamentables, trágicos y bochornosos en la historia del fútbol nacional. Tras la muerte de dos hinchas (de 18 y 13 años), aparentemente atropellados por carabineros con un carro lanzagases en medio de incidentes en la previa del encuentro, numerosos barristas invadieron la cancha mientras corría la pelota, obligando a suspender el partido y generando mayores enfrentamientos con las fuerzas del orden que pusieron en riesgo a los fanáticos que pagaron su entrada para disfrutar de un espectáculo deportivo.

Reflexionando al día siguiente en ‘Qué Hay De Nuevo’, Salgado no escatimó en palabras para referirse a la realidad del fútbol chileno: “Está secuestrado por delincuentes”.

En su comentario, nuestro editor emplazó a dirigentes, autoridades de gobierno y a Carabineros por la tragedia, asegurando que la realidad de la violencia en los estadios se arrastra desde hace tiempo y nadie ha hecho lo suficiente para detenerla, pese a que el diagnóstico es compartido por todos.

También disparó contra los criminales que se hacen pasar por hinchas y semana a semana provocan desmanes que a veces terminan en estos hechos: “No son hinchas, no son barristas: Son criminales, son mafiosos. No van a ver el fútbol. Son los mismos, y uno los ve semana a semana: No les importa lo que pasa en la cancha”.

Salgado también se lamenta que, como es costumbre, nadie paga: “Alguien tiene que ir a la cárcel por este tipo de cosas, pero les aseguro que no pasará nada”.

Revisa su comentario completo en nuestro canal de Youtube.