Más Que Números: ¿Qué son las tarifas que anunció Donald Trump y cómo afectan a todo el mundo (incluido EEUU)?

Las tarifas, o aranceles, que anunció Donald Trump para las importaciones de casi todos los países del mundo (incluso territorios no habitados por humanos) causaron conmoción en la economía global y múltiples dudas sobre cuál es el plan del mandatario estadounidense.

Para los conductores de nuestro programa #MásQueNúmeros, Catalina Edwards y Patricio Eskenazi, las acciones de la Casa Blanca no solo son inexplicables considerando el contexto económico de EEUU, sino que además se basan en números que no cuadran. Su reflexión se condice con la de varios expertos y también con la que publicó horas después The Economist, que acusa a Trump de haber cometido el error del siglo en cuanto a Economía.

¿Qué implica la guerra comercial de Trump? ¿Cómo afecta a Chile y el mundo? Te lo explican en este video.