Recomendaciones: Lo mejor del cine y el streaming con Yerko Salgado e Ignacio de la Maza

Como todas las semanas, nuestros periodistas Yerko Salgado e Ignacio de la Maza se adentraron en el vasto mundo del cine y el streaming para seleccionar las mejores series y películas que no te puedes perder este fin de semana.

The Order | Prime Video

Una serie de atracos y persecuciones a plena luz del día, que ridiculizan a las fuerzas de seguridad, generan sospechas en un veterano agente del FBI. Al investigar los hechos, el hombre descubre un complot interno para derrocar al Gobierno.

Compañera Perfeta | Cartelera

New Line Cinema el estudio a cargo de “El diario de Noa” y los desquiciados creadores de “Barbarian” te invitan cordialmente a experimentar un nuevo tipo de historia de amor…Escrita y dirigida por Drew Hancock (“My Dead Ex”, “Suburgatory”), “Companion” está protagonizada por Sophie Thatcher (“Yellowjackets”, “The Boogeyman”), Jack Quaid (“The Boys”, “Spider-Man: Across the Spider-Verse”), Lukas Gage (“Smile 2”, “Dead Boy Detectives”), Megan Suri (“Never Have I Ever”, “It Lives Inside”), Harvey Guillén (“Lo que hacemos en las sombras”, “Blue Beetle”) y Rupert Friend (“High Desert”, “Asteroid City”). La película está producida por los realizadores de “Barbarian”: Raphael Margules, J.D. Lifshitz, Zach Cregger y Roy Lee. Los productores ejecutivos son Tracy Rosenblum y Jamie Buckner.