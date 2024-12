Recomendaciones anuales: Lo mejor del cine y el streaming con Yerko Salgado e Ignacio de la Maza

Nuestros periodistas, Yerko Salgado e Ignacio de la Maza, han explorado el extenso universo del cine y el streaming para seleccionar las mejores series y películas del año. Si aún no las has visto, te recomendamos que las revises antes de que termine el 2024.

Películas del Año

Anora | Cartelera

Anora, una joven trabajadora sexual de Brooklyn, tiene la oportunidad de hacer realidad el cuento de Cenicienta al conocer y casarse impulsivamente con el hijo de un oligarca. Pero cuando la noticia llega a Rusia, su cuento de hadas amenaza con derrumbarse, ya que los padres se desplazan a Nueva York con la intención de anular el matrimonio.

Challengers | Amazon Prime Video

Tashi, entrenadora de tenis, ha convertido a Art, su esposo, en una de las grandes estrellas del circuito. Art, quien atraviesa una mala época, acepta jugar un torneo sin importancia, donde se enfrenta al exnovio de Tashi, su antiguo mejor amigo.

I Saw The TV Glow | Amazon Prime Video

Un compañero de clase invita al adolescente Owen a ver un extraño programa de televisión nocturno que lo introducirá en un mundo sobrenatural.

Furiosa: de la saga Mad Max | MAX

La joven Furiosa es arrebatada del Paraje Verde de las Muchas Madres por una horda de motociclistas. El señor de la guerra que dirige su grupo se enfrenta a otro tirano y, mientras tanto, Furiosa aprovecha la batalla para intentar volver a casa.

The Substance | Mubi

Elisabeth Sparkle se enfrenta a un golpe devastador el día de su cumpleaños cuando su jefe la despide. En medio de su angustia, un laboratorio le ofrece una sustancia que promete transformarla en una versión mejorada de sí misma.

Series del Año

Bebé Reno | Netflix

La serie está escrita y protagonizada por el comediante Richard Gadd, y también cuenta con la participación de Jessica Gunning y Nava Mau. Está basada en una experiencia traumática de la vida de Richard Gadd.

Only Murders in the Building | Disney+

Only Murders in the Building es una serie de comedia estadounidense que cuenta la historia de tres personas que se ven envueltas en un asesinato real mientras investigan la muerte de un vecino en su edificio de Nueva York.

Slow Horses | Apple TV+

La serie trata de un grupo de agentes del MI5 que han sido relegados a un departamento de vertederos de la agencia, llamado Slough House, tras cometer errores en sus misiones.

El Pingüino | MAX

El Pingüino es una serie de drama criminal que se desarrolla en el universo de The Batman y que sigue la historia de Oswald Cobblepot, también conocido como El Pingüino.

True Detective |MAX