Recomendaciones navideñas: Lo mejor del cine y el streaming con Yerko Salgado e Ignacio de la Maza

Como todas las semanas, nuestros periodistas Yerko Salgado e Ignacio de la Maza se adentraron en el vasto mundo del cine y el streaming para seleccionar las mejores series y películas que no te puedes perder esta Navidad.

Mi pobre angelito | Disney+

El joven Kevin McCallister se porta mal la noche antes de ir de viaje a París, por lo que su madre le obliga a dormir en el ático. Al día siguiente y con todas las prisas, la familia va al aeropuerto y se olvida de Kevin. Entonces el niño se despierta solo en casa y cree que ha hecho realidad su sueño de vivir sin familia. Sin embargo, el entusiasmo de Kevin se desvanece cuando descubre que dos delincuentes planean robar la casa de los McCallister y él deberá protegerla.

Elf | Max

Aunque ha sido adoptado y educado como un duende de Papá Noel, Buddy quiere conocer a su verdadera familia y, en Navidad, se dirige a Nueva York.

Duro de matar | Disney+

Un grupo terrorista se apodera de un edificio de Los Ángeles y toma a un grupo de personas como rehenes. El policía de Nueva York John McClane consigue escapar del acoso terrorista. Aunque está solo y fuera de servicio, McClane decide enfrentarse a los secuestradores y se convierte en la única esperanza para los rehenes.

Gremlins | Max

Un viajante busca un regalo especial para su hijo y encuentra uno en una tienda de Chinatown. El dueño de la tienda es reacio a venderle el “mogwai”, una tierna pero extraña criatura. Finalmente el hombre accede a venderle la criatura con la advertencia de que para cuidarlo debe seguir tres normas: no exponerlo a la luz del sol, no darle de comer después de medianoche y no mojarlo. Sin embargo, todo se tuerce cuando las tres reglas básicas son infringidas una tras otra.

El regalo prometido | Disney+

Howard Langston es un hombre de negocios que llega tarde a la clase de kárate de su hijo. Para que le perdone promete regalarle lo que pida por Navidad, y el niño le pide un muñeco Turboman. El problema es que el muñeco es el juguete más popular y está agotado en todas las tiendas. Entonces, Howard deberá emprender una carrera a contrarreloj por toda la ciudad para conseguir el juguete a tiempo.

Muppets Navidad | Disney+

Los Muppets interpretan la obra clásica de Charles Dickens sobre un viejo avaro que odia la Navidad y que termina por descubrir su significado a través de diferentes situaciones del pasado, presente y futuro.

Charlie Brown Navidad | Apple TV+

Decepcionado por el consumismo navideño, Charlie Brown intenta dirigir una obra con sus amigos, pero ellos parecen preferir el baile y los regalos. ¿Logrará superar las dificultades, encontrar el árbol perfecto y recuperar el sentido de la Navidad?

Batman regresa | Max

Batman y la seductora Catwoman en la más oscura de sus aventuras, colaboran juntos para salvar la ciudad de Gotham, del Hombre Pingüino.

Love Actually | Prime Video

Las vidas de varias parejas se entrecruzan en Londres, poco antes de las fiestas de Navidad, con resultados románticos, divertidos y agridulces.

El Grinch | Netflix

El Grinch, un ser amargado y cascarrabias, desea acabar con la Navidad de una vez por todas. Desde lo alto del monte Crumpit, observa con resentimiento a la familia Quien, que está muy ocupada con sus preparativos navideños.