Recomendaciones: Lo mejor de la cartelera y el streaming junto a Matías de la Maza y Yerko Salgado

Yerko Salgado y Matías de la Maza, nuestros expertos en series, películas y documentales, nos traen una fina selección de lo mejor para ver en el streaming y el cine durante este fin de semana.

Cuando acecha la maldad | Netflix

Los vecinos de un pequeño pueblo rural descubren que un demonio está a punto de nacer entre ellos. Intentan escapar desesperadamente, pero puede que sea demasiado tarde.

We Are Lady Parts | Filmin

We Are Lady Parts es una comedia de situación de la televisión británica creada, escrita y dirigida por Nida Manzoor. La serie sigue a una banda británica de punk rock del mismo nombre, que está compuesta en su totalidad por mujeres musulmanas.

Las Chicas del Autobús | Max

he Girls on the Bus es una serie de televisión de drama político estadounidense creada por Amy Chozick y Julie Plec, inspirada en las memorias de Chozick de 2018, Chasing Hillary. Es producida por Berlanti Television, My So Called Company y Warner Bros. Television Studios, y se estrenó en Max el 14 de marzo de 2024.

Ferrari | Amazon Prime Video

Este biopic relata las luchas personales y profesionales de Enzo Ferrari (Adam Driver), fundador de la Scuderia Ferrari, la icónica marca de automóviles deportivos de lujo.