Datos Gloriosos | Qué ver y dónde ir este fin de semana

Nuestra querida directora radial Gloria ‘Loli’ San Martín se pasó por ‘Qué Hay De Nuevo’ para ponernos al tanto de las películas, documentales, libros y restaurantes a los que debiésemos asistir durante este fin de semana.

Clanes | Netflix

Una abogada llega a un pequeño pueblo de Cambados. No se trata de una mudanza que la aleje del mundanal ruido, sino de algo más complejo. En su pasado hay turbulencias que quiere dejar atrás para comenzar de nuevo. Su llegada no pasa inadvertida a sus nuevos vecinos.

Intensamente 2 | Cartelera

“Del Revés 2 (Inside out 2)”, de Disney y Pixar, regresa a la mente de una Riley recién entrada en la adolescencia justo en el momento en que el Cuartel General está sufriendo una repentina reforma para hacerle hueco a algo totalmente inesperado: ¡Nuevas emociones! Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco, con años de impecable gestión a sus espaldas (según ellos…) no saben muy bien qué sentir cuando aparece Ansiedad. Y parece que no viene sola. “Del Revés 2 (Inside out 2)”, dirigida por Kelsey Mann y producida por Mark Nielsen, estará próximamente en cines.

Pinpilinpausha | Restaurante

Si te gusta salir a comer fuera de casa, esta recomendación es perfecta para ti, ya que en el restaurante Pinpilinpausha encontrarás una carta amplía, llena de sabores, con la que podrás disfrutar tanto con amigos y familiares.

Ubicación y horario: