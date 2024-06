Columnas Datos Gloriosos | Qué ver y dónde ir este fin de semana Nuestra querida directora radial Gloria ‘Loli’ San Martín se pasó por ‘Qué Hay De Nuevo’ para ponernos al tanto de las películas, documentales, libros y restaurantes a los que debiésemos asistir durante este fin de semana. La Herencia Tiene un Precio / Netflix: Cuando una abuela se enamora de un pretendiente sinvergüenza, la familia de ella diseña un plan secreto para proteger su vida… y no dejar escapar su herencia. Un Animal Salvaje | Libro: El 2 de julio de 2022, dos delincuentes se disponen a robar en una importante joyería de Ginebra. Un incidente que dista mucho de ser un vulgar atraco. Veinte días antes, en una lujosa urbanización a orillas del lago Lemán, Sophie Braun se prepara para celebrar su cuadragésimo cumpleaños. Especial por el día del Barros Luco: Cada 9 de junio se celebra en Chile el Día Nacional del Barros Luco en honor al expresidente Ramón Barros Luco, quien popularizó este icónico sándwich durante su mandato a principios del siglo XX. ¿Cuáles son los mejores locales para comer este exquisito plato nacional? 1. Fuente Alemana

2. Lomit’s: Con maridaje

3.Quick Lunch Alemán

