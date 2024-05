Antics de Interpol, 20 años no es nada

Por Francisco “pancho” Araya

New York tiene historia de bandas indies que se van convirtiendo de a poco en fenómenos únicos.

Los Strokes movieron la escena Neoyorquina el 2001 con su disco Is This It -destacado esta semana entre los Apple 100- pero también otras bandas comenzaron a sonar a principios de la década con un ruido nuevo, joven y rockero.

Es el caso de Interpol, que el 2002 debutó con Turn On The Bright Lights y el 2004 publicó el que probablemente es “el disco de Interpol” para muchos, Antics, disco que cumple 20 años y que es parte de la gira de aniversario que trae de vuelta a Paul Banks, Sam Fogarino y Daniel Kessler a nuestro país.

Antics es un recorrido por buenas canciones. Next Exit abre los fuegos con melancolía y una interpretación muy sentida por parte de su vocalista, para seguir con Evil, uno de los singles del álbum y probablemente la primera en poner a Interpol como referente de la escena indie de principios de esa década.

Narc y su clásico riff también se convirtió en uno de los singles del disco. Rítmica, melodiosa y llena de poder, le da el paso a una de las mejores canciones de Antics, Take you on a Cruise que de a poco se arma con una historia que tiene un solo coro, que repite un puente que es un susurro y que termina con todo arriba.

Cambiamos de ritmo con Slow Hands que no tiene nada de lenta y que acercó a muchos a Interpol al aparecer en el juego Guitar Hero, en gran parte por su guitarra rítmica, que no para con un riff punketa propio del indie de esos años, con exponentes como Franz Ferdinand y Block Party.

Not Even Jail es otra de las joyas de Antics. Parte con sintetizadores y muchas guitarras a la vez, marcando el ritmo con una línea de bajo con muchísima personalidad y fuerza. Otra de las grandes canciones del LP.

Seguimos con Public Pervert, y pasamos directo a C’Mere, el tercero de los singles y una de las favoritas del público.

Ya terminando el disco escuchamos el ritmo constante de Length of Love, para cerrar con A time to be small y así terminar con calma, como para bajar de estos 42 minutos y quizás darle play otra vez.

2004 fue un excelente año para la música indie, a Antics se le suma el debut de Arcade Fire con Funeral y también primer disco de Franz Ferdinand. Un combo triple, para todos los que buscan recordar tan bonitos momentos que nos dejó la primera década del siglo XXI.

Interpol se presentará el 30 de mayo en el Teatro Municipal de Viña del Mar y el 31 de mayo en un Teatro Caupolicán. Ambos agotadísimos.