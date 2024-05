Recomendaciones: Lo mejor de la cartelera y el streaming junto a Matías de la Maza

Matías de la Maza, nuestro experto en series, películas y documentales, nos trae una fina selección de lo mejor para ver en el streaming y el cine durante este fin de semana.

Desafiantes | Cartelera:

Del cineasta visionario Luca Guadagnino, Desafiantes está protagonizada por Zendaya como Tashi Duncan, una ex prodigio del tenis convertida en entrenadora y una fuerza de la naturaleza que no se disculpa por su juego dentro y fuera de la cancha. Casada con un campeón en mala racha (Mike Faist – West Side Story), la estrategia de Tashi para la redención de su marido da un giro sorprendente cuando debe enfrentarse al fracasado Patrick (Josh O’Connor – The Crown), su ex mejor amigo y ex novio de Tashi. A medida que sus pasados y presentes chocan, y las tensiones aumentan, Tashi debe preguntarse cuánto costará ganar.

Temporada 3 de Hacks | Max:

Hacks es una serie comedia que sigue la historia de Deborah Vance, una cómica de Las Vegas cuya audiencia ha tenido días mejores cuando era más joven. Pero cuando ve amenazado su trabajo y su ego, accede a regañadientes a reunirse con una joven escritora de Los Ángeles para mejorar sus monólogos.