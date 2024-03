Premios Oscar 2024: Todas las nominadas a Mejor Película, de peor a mejor

Este domingo 10 de marzo se entregarán los Oscar, poniendo fin a la temporada de premios de Hollywood (e iniciando oficialmente otro año cinematográfico). Las nominadas a Mejor Película varían en calidad año a año. Pero en esta edición, atípicamente, la gran mayoría de las diez cintas consideradas tiene méritos de sobra. Tanto así que buena parte de ellas resultara la gran ganadora, habría argumentos de sobra para justificarlo.

De todas formas, siempre es un ejercicio entretenido ordenarlas. Por eso, aquí va un ranking completamente subjetivo de todas las nominadas al Oscar a Mejor Película en este 2024.

Por Matías de la Maza

10) Maestro

La única del listado que se explica más por el poder de marketing de Netflix que por calidad. Este biopic del legendario compositor Leonard Bernstein, dirigido y protagonizado por Bradley Cooper, a ratos parece más un proyecto de vanidad que una exploración de un personaje fascinante. Termina desarmándose sin decir mucho de nada.

9) American Fiction

Quizás termina abarcando más de lo que puede controlar, pero esta película no se queda corta en ambición y buenas actuaciones. La historia sobre un novelista que escribe un libro estereotípicamente negro como una sátira, pero mira con horror cómo se transforma en un fenómeno es graciosa, inteligente y muy bien actuada por Jeffrey Wright y Sterling K. Brown (ambos nominados). Sólo palidece en no llegar a ninguna conclusión sobre las temáticas que plantea, y en no cerrar bien el arco de los personajes.

8) Barbie

No será la mejor película del año, pero da gusto que una comedia que sea estúpida en la forma, pero inteligente en el fondo, haya llegado a una audiencia tan amplia. Qué vuelvan las películas que se toman en serio el leseo. Sobre todo con actuaciones tan geniales como ésta.

7) Los Que Se Quedan

De las películas más disfrutables de la temporada. El maestro/mentor malhumorado que aprende a conectar con el joven rebelde no es el concepto más original del mundo, pero la película de Alexander Payne te presenta una serie de clichés que no se sienten como tal. Una buena dirección y un gran elenco elevan cualquier película, y esta en particular termina siendo memorable.

6) Anatomía de una Caída

Habla sobre lo competitivo de este año que esta película no esté ni en el Top 5 de esta lista (probablemente me arrepentiré). Si “Historia de un Matrimonio” era intensa pero bonita, esta película es otra cara de la moneda: intensa y sencillamente angustiante, lo que la puede hacer difícil de llevar. El retrato de una pareja que se construye tras la muerte de uno de ellos, con la otra siendo la principal sospechosa de un eventual asesinato. Extraordinariamente actuada; la película no es sólo un drama legal. Es la construcción de dos personajes tremendamente imperfectos, como todos nosotros, y la oscuridad al interior de ellos.

5) Los Asesinos de la Luna

Martin Scorsese ha explorado muchas veces en sus más de 50 años de carrera a hombres terribles y moralmente condenables. Pero su más reciente película lleva esa maldad más allá. Una historia dolorosa sobre hombres repugnantes que asesinan a toda una comunidad por ambición. Pero ese retrato de la maldad es excepcional y melancólico, junto a la mejor actuación de un elenco conjunto este año. Podría ser más corta y más enfocada hacia el final, pero es, sin duda, un triunfo cinematográfico.

4) Pobres Criaturas

Es increíble que esta pueda ser considerada la película más “accesible” y optimista del griego Yorgos Lanthimos, y aún así, no pierda lo que une a toda su filmografía: que es extremadamente rara. Es controvertida, bizarra y (muy) sexual, pero también una cinta llena de vida, acompañada por la mejor actuación de Emma Stone y mucho virtuosismo visual. Un clásico instantáneo.

3) Oppenheimer

Va a arrasar en la mayoría de las categorías, y es difícil discutir sus méritos. Porque, sin ser la mejor película del año, es quizás la cinta más importante de la temporada: un evento que relevó la importancia del cine y la pantalla grande, porque todo en Oppenheimer tiene dimensiones magníficas; desde la actuación imponente de su protagonista hasta la dirección virtuosa de Christopher Nolan, pasando por la banda sonora y la fotografía. Una obra completísima en la que sus triunfos opacan los fallos.

2) La Zona de Interés

La película más brutal y creativa de la temporada. Brutal lo que cuenta. Creativa por cómo lo cuenta. El Holocausto es un tema frecuentemente tocado en el cine, pero nunca de esta forma: siguiendo la vida cotidiana de los victimarios, mientras que a las víctimas no las ves, pero sí las oyes: gritos y disparos a lo lejos, humo saliendo de chimeneas industriales, restos que flotan en ríos. Zona de Interés hace más que volver a una de las historias más terribles de la humanidad, sino que cuestiona cómo alguien, cualquiera, puede vivir ignorando el horror a su alrededor.

1) Vidas Pasadas

Es un año de excelentes películas en esta categoría. Pero es la más pequeña y menos ruidosa de todos la que se eleva como la mejor. Vidas Pasadas es simple: la historia de una mujer, el amor que no fue, y el amor que eligió en desmedro del anterior. Pero no es un triángulo amoroso tradicional ni melodramático. Es una silenciosa reflexión sobre las decisiones que tomamos a lo largo de nuestras vidas y los caminos por los que nos llevan. Que tenga sólo dos nominaciones (¡Ninguna para sus actores!) es un crimen. De esas películas que perduran en la mente mucho después de los créditos.