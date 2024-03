Juan Manuel Astorga: “Las credenciales democráticas del Partido Comunista son como el ‘chancho 7’ en el cacho. No existen”

Molestia generó en algunos sectores que el presidente Gabriel Boric saliera a defender al Partido Comunista en vez de dar certezas luego de que se identificara el cuerpo del exteniente venezolano Ronald Ojeda.

“El anticomunismo visceral de algunos sectores políticos y sus medios afines en nuestro país es demasiado evidente. No conozco otro partido que reciba tantos ataques ad hominem y mentiras. Yo al menos, no tengo ninguna duda del compromiso democrático y social del PC chileno“, señaló el mandatario a través de su cuenta de X (exTwitter).

Para el conductor de ‘Ahora Es Cuando’, Juan Manuel Astorga, “el presidente, en su rol de Jefe de Estado, debería entregar certezas de que este caso se va a aclarar y se va a investigar. Pero se concentra en defender al Partido Comunista”.

Astorga prosiguió asegurando, además, que el respaldo del mandatario al PC es, al menos, impreciso: “Son pocos los que coinciden con el presidente. Deben ser una minoría. Yo estoy seguro que, si se hace una encuesta, va a ser una minoría quienes creen que ‘no hay duda sobre las credenciales democráticas’ del PC. Si hablar de las credenciales democráticas del Partido Comunista es como hablar del ‘chancho 7’ en el cacho. No existen”.

El conductor justifició su análisis diciendo: “El Partido Comunista no condena la dictadura cubana, no condena la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, no condena al régimen de Nicolás Maduro. Perdón, pero esas credenciales democráticas al menos están manchadas”.