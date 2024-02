Mauricio Morales y palabras del presidente Boric en funeral de Piñera: “Grafica el aprendizaje y la madurez con la que ha ido tomando el cargo”

En Infinita, Mauricio Morales analizó los discursos que se hicieron para el funeral de Estado del expresidente Piñera.

En ese sentido, Morales se refirió a las palabras del presidente Boric. “Una cosa es reconocer al presidente y otra cosa es apoyar al Gobierno. Son dos cuestiones distintas. La muerte del presidente Piñera, el presidente Boric actuó como jefe de Estado y no como jefe de Gobierno. Me llamó la atención para bien el discurso del presidente, reconociendo que se habían excedido cuando hicieron críticas injustas al presidente Piñera. Eso grafica su aprendizaje y la madurez con la que ha ido tomando el cargo. No me sorprende tanto lo que dijo Bachelet y Frei”.

Además, destacó que transversalmente se reconoció a Piñera como un demócrata. “Hay un consenso de que el presidente Piñera es un demócrata. Boric así lo volvió a repetir. Esto ha sido un bálsamo para la convivencia política del país”.

Asimismo, deslizó que “un espíritu similar vi cuando falleció el presidente Aylwin” pero dejó en claro que las palabras de respeto hacia el expresidente, reconocidas por la oposición, no cree que generen un cambio. “Nunca se ha generado un cambio significativo entre gobierno y oposición a raíz del fallecimiento de un presidente de la República”.