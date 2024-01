Juan Manuel Astorga critica a parlamentarios UDI: “Impedirle a Peso Pluma entrar a Chile es no entender la discusión”

Este martes, el directorio de Televisión Nacional (TVN), tomó la determinación de pedir la cancelación de la participación de Peso Pluma en el Festival de Viña.

En ‘Ahora es Cuando’, Juan Manuel Astorga, se refirió a la decisión del directorio del canal estatal de buscar bajar al artista mexicano, especialmente luego de la declaración que se había tomado la semana pasada.

“Esto no es una invitación, es un contrato y se está pidiendo deshacer el contrato con todo lo que esto implica. Hasta ahora no hay pronunciamiento por parte de la alcaldesa de Viña del Mar de Revolución Democrática, Macarena Ripamonti”, acusó Astorga.

Respecto del cambio de parecer del canal, el conductor de ‘Ahora es Cuando’ planteó “la pregunta es ¿Por qué el directorio de TVN tomó una decisión el jueves y otra el martes? ¿Qué pasó entre uno y otro? Solamente quisiera recordar: esto no tiene que ver con que uno lo haya dicho, porque es probable, muy probable que no lo hayan escuchado, pero que alguien haya hecho la misma reflexión respecto de que primero, el director Ejecutivo no puede delegar en una organización y en nadie la responsabilidad editorial de lo que va en pantalla”.

Asimismo agregó que “como suele ocurrir en la política chilena, nos pasamos diez pueblos y resulta que ahora hay un grupo de parlamentarios de la UDI que está pidiendo que le impidan el ingreso a Chile a Peso Pluma. Que haya parlamentarios que estén pidiendo que no le permitan entrar a Chile a Peso Pluma es no haber entendido cuál es la discusión. La discusión no es que no puede actuar en Chile ni que se pueda escuchar en Chile. La discusión es por qué financiarlo con recursos públicos”.