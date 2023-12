José Antonio Neme: “En el Servicio de Impuestos Internos también hay manzanas podridas. Si no, no tendríamos Caso Hermosilla y mega fraude”

En ‘Déjate Caer con Neme’, José Antonio Neme se refirió al caso del mega fraude de 55 personas al Servicio de Impuestos Internos.

Respecto de la ley en Chile para castigar este tipo de delitos, Neme la calificó como “particular y por qué no decirlo, ridícula” afirmando que “el Servicio a través de una querella puede iniciar acciones de investigación tributaria. ¿Lo pueden creer? Yo no lo puedo creer. O sea, si yo no pago mis impuestos y el Servicio no se querella contra mí, nadie se puede querellar contra mí”.

Asimismo, el comunicador criticó que “50 empresarios mediocres que devaluaron, digamos, la profesión o la labor del empresariado. Y de paso le robaron a todos los chilenos 250 mil millones de pesos. Lo más preocupante es que hubo un sistema que lo permitió durante seis años. ¿O ustedes me van a decir a mí que se dejan de pagar impuestos por 240 mil millones y nadie sabe en el Servicio que está ocurriendo que uno de los involucrados tiene acceso a la carpeta investigativa y nadie sabe que está ocurriendo eso o que aquí hay complicidad?”.

“Hay manzanas podridas en todas partes, en los canales de televisión, la radio, en el Ejército, en Carabineros, en el Poder Legislativo, en todas partes. También hay manzana podrida en el Servicio de Impuesto Internos, porque si no, no se podría haber llevado adelante este fraude al fisco, quizás el más grande de la historia, o como lo que hizo el señor Hermosilla”, destacó.