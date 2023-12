José Antonio Neme cuestiona al gobierno tras revelaciones en caso Convenios: “¿Van a dejar caer a Montes o bastó con el ex Seremi y la ex subsecretaria de Vivienda?”

En ‘Déjate Caer con Neme’, José Antonio Neme, cuestionó al gobierno por la toma de decisiones en torno al caso Convenios y los últimos antecedentes.

Tras conocerse que la ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, le habría entregado el informe sobre Democracia Viva al ministro Carlos Montes antes de que estallara el caso de las Fundaciones, la tensión nuevamente se apoderó de La Moneda. “El informe se lo entregué al ministro (Montes) antes que el caso fundaciones saliera en la prensa”, dijo a Fiscalía.

“¿Va a haber bajas políticas o no? ¿O bastó con el ex seremi y la ex subsecretaria de Vivienda?. O sea, ¿el gobierno va a pagar más costos políticos o en realidad no va a dejar caer a Montes como responsable indirecto del caso?”, cuestionó Neme.

“La cosa se pone muy fea y esa es la pregunta que la Secretaría General de Gobierno tiene que contestar, porque las cosas como están hoy día hablan de un ministro Montes tremendamente frágil, con un reproche importante de la Comisión investigadora de la Cámara Baja, que las conclusiones no se han votado, pero están ahí”, agregó.