José Antonio Neme por agresión a ministra Vallejo: “La mujer que la agredió es una ordinaria y falta de respeto”

Durante esta jornada la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, fue agredida en su paso por la Plaza de Los Héroes de Rancagua.

Una mujer se encontraba en ese lugar y le lanzó un vaso con café a la secretaria de Estado, por lo que fue detenida. Vallejo estaba entregando ejemplares de la propuesta de Constitución de cara al plebiscito de este domingo 17 de diciembre.

Ante esto, el conductor de ‘Déjate Caer con Neme’, José Antonio Neme catalogó como “una grosería” y “un acto destemplado” lo ocurrido a la ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo. “Esto es una falta de respeto, y esta mujer que agredió a la ministra es una ordinaria”, dijo.

Además, fue claro en criticar el hecho, donde la ministra Vocera de Gobierno fue agredida. “Estamos en un país donde nadie puede caminar tranquilo por la calle, ni siquiera la ministra. O porque te roban, o porque te asaltan, o porque te funan, o porque te insultan. Entonces nos han quitado libertad. La narrativa hoy día nos ha quitado libertad. La narrativa de insulto, la narrativa de la funa a la narrativa del delito”.

“Yo tengo una pésima opinión de muchos ministros. Pero no les tiraría nada, solamente les diría lo que pienso con respeto. Les diría que no me gusta su trabajo. Por ejemplo, que creo que no tienen las capacidades para estar en mi cargo, que creo que tienen dificultades con los temas de agenda, muchos de ellos de este gobierno y otros también, pero no les tiraría agua o café, o leche o barro, nada”, expresó.