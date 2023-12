Juan Manuel Astorga por ‘cancelación’ a Alberto Plaza: “Triste, porque habla de la pequeñez de algunos chilenos”

En una reciente conversación con el programa Not News de Nicolás Larraín (transmitido por Via X), el cantautor nacional Alberto Plaza acusó haber sido ‘cancelado’ por sus visiones políticas, a tal punto que dice que ya no es bienvenido en múltiples espacios y escenarios. Según el autor de ‘Milagro de Abril’, su tendencia más vinculada a la derecha incluso lo ha alejado de una de las instancias más prestigiosas del país, como lo es el festival de Viña: “Ya no pertenezco a ese lugar. Si yo fuera, sería carne de cañón. Sería una carnicería. Hay gente que le interesa dañarme”. Además, aseguró haber sido vetado de varios programas de televisión e incluso del casino Enjoy.

En uno de sus tradicionales ‘datos musicales’ del ‘Ahora Es Cuando’, nuestro conductor Juan Manuel Astorga se mostró algo perplejo por esta situación, aseverando que múltiples artistas tienen visiones políticas marcadas, y no por eso son marginados de la vida pública:

“A Alberto Plaza salieron a cancelarlo dramáticamente. Aquí escuchamos a artistas que tienen a veces posiciones súper radicales, y no hemos visto la reacción que sí vimos con Alberto Plaza”.

Ante esto, Astorga cree que es momento de dejar atrás la llamada ‘cultura de la cancelación’:

“Es triste, porque habla de la pequeñez que tienen muchos chilenos de no tener la capacidad de disociar o de separar. Además, esta lógica de la cancelación es tan abrumadoramente infumable. Simplemente insoportable”.

Así fue el comentario completo que realizó en ‘Ahora Es Cuando’.