El Análisis Político: Lo que trae la encuesta Pulso Ciudadano

La encuesta Pulso Ciudadano trajo varios aspectos dignos de analizar, desde la aprobación estable del presidente Gabriel Boric (27,1%), hasta la reaparición de José Antonio Kast como la mayor figura presidenciable (18,1%). En su columna de ‘El Análisis Político’ de Ahora Es Cuando, Mauricio Morales aseguró que los resultados del sondeo se pueden dividir en 4 puntos:

Aprobación presidencial

“Se mantiene la tendencia: Es más fuerte en sectores de mayores ingresos, en los más jóvenes y en las personas de izquierda. Puede llamar la atención que un presidente de izquierda obtenga respaldo en los segmentos más ricos, pero lo mismo le pasó al presidente Lagos en su momento”.

Aprobación del gabinete

“Es casi 9 puntos menor que la del presidente. En el caso del gabinete, son las personas de mayor edad quienes lo apoyan. Desde mi perspectiva, puede deberse al aroma ‘concertacionista’ que este gabinete tiene, de la mano de Tohá, Marcel y Elizalde”.

Preferencias presidenciales

“Kast (18,1%) pasa a la cima y Matthei (15,4%) decae. Tenemos una rotación en los primeros lugares, y creo que esto nos va a acompañar mientras no aparezca una figura de la centroizquierda que pueda marcar tendencia en cuanto a intención de voto… Me cuesta creer que la centroizquierda no pase al balotaje, sería algo histórico. Nunca ha pasado que la centroderecha y la derecha radical compitan en una segunda vuelta, y no creo que pase”.

Confianza en el proceso constituyente

“Solo llega al 14,8%. Cuesta pensar que un texto constitucional se pueda imponer en el plebiscito con un respaldo tan bajo al proceso. Eso sí, no sabemos si el ciudadano está considerando solo el segundo proceso constitucional o si está pensando en la serie completa. Los niveles de desconfianza están casi en 60%”.