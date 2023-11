José Antonio Neme por foto del presidente Boric andando en bicicleta: “Debe cuidar más las formas y lo que sube a redes sociales. No es cualquier persona”

En “ Déjate Caer con Neme” , José Antonio Neme llamó al presidente de la República, Gabriel Boric, a tener más cuidado con el contenido que publica en sus redes sociales.

En medio de semanas complicadas en la política, que se suman a la seguidilla de hechos de violencia, asesinatos y secuestros, José Antonio Neme indicó que el mandatario se ve “indolente” al subir una foto en el Cerro San Cristóbal andando en bicicleta.

“El presidente debe guardar más las formas de lo que publica en redes sociales. Él no es cualquier persona (…) lo que hace el presidente no da lo mismo. En un país que ha vivido hechos policiales indesmentibles, es algo que no se ve bien. No le suma. Le resta todo el trabajo que hace de manera silenciosa”, expresó Neme.

La mañana de este martes, en la previa de su viaje a Estados Unidos, Boric publicó una imagen con la polera del Team ParaChile y su bicicleta, en la cima del Cerro San Cristóbal