Halloween: las películas más aterradoras que puedes encontrar en streaming

Por Matías de la Maza.

El terror tiene varias formas en el cine. Está el gráfico, el de sustos repentinos, así como también un horror más “cerebral”, que recurre más al ambiente y a la provocación temática para perturbar a la audiencia.

Aquí estamos para lo primero (de lo segundo ya se ha escrito harto). No tanto para recomendar las “mejores” películas de terror, pero sí las que son un susto garantizado. De esas que suben el ritmo cardíaco y que algunos no pueden ni ver, pero que son ideales para este Halloween.

Tanto como para quienes se sienten atrevidos como para quienes creen que nada los asusta, aquí hay un listado de las películas más aterradoras que se pueden encontrar en streaming.

Eso sí, sin hacer trampa: casi cualquier cinta del género se puede ver a luz de día y acompañado, y por supuesto que no dará miedo. La idea acá es esperar que oscurezca, subir harto el volumen y verlas con la menor cantidad de gente posible. No sean como Marty McFly. No sean gallinas.

N. de la R: No se incluyen opciones obvias como El Exorcista (HBO Max), porque todos ya deberían haber visto esa película. Y si no, véanla.

El Descenso (2005)

Dónde verla: Prime Video

De qué trata: Un año después de una tragedia, un grupo de amigas en busca de aventuras se reúnen para explorar un sistema de cuevas en medio de un bosque. El viaje no sólo sale mal cuando las cavernas colapsan y las dejan atrapadas adentro, buscando una salida, sino que también se dan cuenta que no están solas… todo mientras secretos del grupo comienzan a salir a la luz.

Nivel de miedo: 10/10. El Descenso es oscura, claustrofóbica y muy sangrienta. Tiene un aire de desesperación que hace más incómodo todo. Y uno de los mejores diseños de criaturas del Siglo XXI.

REC (2007)

Dónde verla: Prime Video

De qué trata: Una periodista y un camarógrafo quedan atrapados en un edificio en el centro de Barcelona, cuando el recinto es puesto en cuarentena a propósito de una extraña infección que empieza a transformar a sus residentes en una mezcla de zombies con demonios. Mientras intentan encontrar una salida, la verdadera y siniestra historia del brote

Nivel de miedo: 12/10. La década posterior a “El Proyecto de la Bruja de Blair” significó un boom del subgénero “found footage”, donde la película completa transcurre como si fuera una grabación de videocámara. Dentro de esa corriente, no hay película más aterradora que REC. Dura apenas 80 minutos, pero en todo ese metraje no te suelta. Porque si ya es suficientemente horrible los sonidos que se escuchan constantemente desde la oscuridad, cuando la cinta te muestra efectivamente lo que hay detrás, es mucho peor de lo que imaginabas.

Bárbaro (2022)

Dónde verla: Star+

De qué se trata: Una mujer joven llega a un AirBnB de Detroit en una noche lluviosa, donde se da cuenta que, por error, el lugar fue arrendado, al mismo tiempo, a un hombre que pareciera bienintencionado, pero que de todas formas le genera desconfianza. Sin más opciones, decide compartir la casa con él que sea por una noche. Y no se puede contar más.

Nivel de miedo: 14/10. Todo lo que se pueda decir de Bárbaro se queda corto ante lo realmente intensa que es esta película. Da miedo, sí. Pero también desorienta, con constantes cambios de foco que impiden al espectador acostumbrarse a su horripilante historia. Pero, para quienes estén dudosos a someterse a esta experiencia, un alivio: la cinta también tiene mucha comedia. Sabe cómo alivianar la tensión con risas. Pero no por eso es menos aterradora.

Sonríe (2022)

Dónde verla: Star+

De qué trata: Luego de presenciar la muerte traumática de uno de sus pacientes, una psiquiatra comienza a ser perseguida por una presencia con un modus operandi tétrico: manifestarse como personas que sonríen de manera siniestra y la miran fijamente mientras la persiguen. Mientras investiga qué hay detrás de su maldición, no sólo averigua sobre la naturaleza de este ser, sino que hitos de su propio pasado salen a la luz.

Nivel de miedo: 15/10. En trama y lógica interna es una película imperfecta. ¿Pero es efectiva? Mucho. La forma en la que la presencia antagónica deforma la cara de sus víctimas para plantar una sonrisa macabra es el objeto de pesadillas.

Hereditario (2018)

Dónde verla: Netflix y HBO Max

De qué trata: Luego que la abuela de una familia fallece, los secretos de su vida privada comienzan a salir a la luz, y el clan, liderado por una sufrida matriarca (Toni Collette), comienza a ser acosado por desgracias que pueden o no ser de naturaleza sobrenatural.

Nivel de miedo: 18/10. La película no sólo es perturbadora por lo siniestra que puede ser, sino que además tiene un par de escenas muy, pero muy gráficas. Realmente no es para los débiles de corazón ni estómago. Toni Collette además es de las mejores actrices de la actualidad, y su interpretación, y el descenso a la locura de su personaje, es impactante.

Posesión Infernal (2013)

Dónde verla: HBO Max

De qué trata: Esta nueva versión del clásico del terror independiente de 1981, sigue a un grupo de jóvenes que se aíslan en una cabaña en el bosque para apoyar la desintoxicación de drogas de una de sus integrantes. En el lugar, uno comete el error ESTÚPIDO de leer en voz alta un libro que no debe y despierta una entidad que comienza a poseer uno por uno a los miembros del grupo.

Nivel de miedo: 20/10. Cuando una lluvia de sangre es la escena menos violenta de una película, es porque la cosa es seria. Evil Dead (nombre de la saga en inglés) siempre ha sido una serie bien explícita, pero esta es probablemente su entrega más gráfica.

Siniestro (2012)

Dónde Verla: Prime Video

De qué trata: Un escritor de libros sobre crímenes reales se muda junto a su familia al hogar en donde, en el pasado, se vivió un horrible incidente. En el ático, el padre encuentra una serie de videos caseros donde se muestran gráficos asesinatos, lo que desata una fuerza demoníaca que pone a él y su familia en peligro.

Nivel de miedo: Chorrocientos/10. No lo digo yo: lo dice la ciencia. Un estudio realizado en 2020 concluyó que, dentro de las películas de terror más populares de todos los tiempos, la que provocó una reacción más visceral y aumento del ritmo cardíaco fue Siniestro. En parte, porque la cinta tiene MUCHOS sustos repentinos, de esos que aparecen un poco de la nada con una imagen sorpresiva o un ruido fuerte. Además, la imaginaría de la película es bien… bueno, siniestra. Y gráfica. Una cinta que, literal, no es para los débiles de corazón.