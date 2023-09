El día que conocí a Morrissey

Por Francisco Araya

Esta foto la tomé yo. Es la única que se publicó cuando Steven Patrick Morrissey estuvo en el programa “El Informante”, el 12 de noviembre del 2015.

Poco se sabe de ese día, pero se los voy a tratar de contar paso a paso.

Partí sabiendo, muy en secreto, de que Juan Manuel Astorga iba a tener a Morrissey tocando en vivo en el estudio, para el programa que salía emitido esa misma noche. Hice uso de todos mis contactos para poder estar ahí y ver a un artista que me acompañó toda mi juventud britpop con su depre y desidia por la vida, la alegría y la gente feliz.

Me acerqué a mi jefa y le pedí la tarde libre, le dije que tenía “una oportunidad en un millón”. Aceptó con la condición de que le mandara una foto.

Al llegar a TVN, acreditado como un asistente, había mucho mito con respecto a las condiciones que había puesto el artista. Juan Manuel estaba con zapatillas de lona para no andar con cosas de cuero, el catering era vegetariano y todo el mundo estaba en silencio para no decir cualquier cosa que saboteara la oportunidad de que Moz tocara.

Su banda mientras, probaba los instrumentos, saludaba a la gente y era parte de este ambiente solemne, hasta que llegó el hombre. Alto, más de lo que yo esperaba, amable y extremadamente introvertido. Saludó a Juanma, conversaron un momento, y les tomé la foto que salió publicada en todos lados.

Probó sonido con “The Bullfighter Dies”. Al terminar miró a sus músicos y les dijo “¿Again?”, y la volvieron a tocar. Esta fue la que salió al aire esa misma noche.

Siguió con “Speedway”. Yo en ese momento estaba en un estado de incredulidad profundo, incluso me sentí como esas chiquillas que lloraban por los Backstreet Boys, hace tantos años atrás. Entendí por fin al fandom profundo, ese que sufre por su artista preferido.

Terminó con “World Peace is none of your Business”, que era la que le daba el nombre al álbum que estaba promocionando. Lo aplaudimos harto y de pronto, mira a su equipo y les dice “¿Another?” y le dicen “No” y rápidamente se fue a su camarín.

Al salir lo estaban esperando varios fans que respetuosamente le pidieron que le firmara sus discos y yo me sentí un idiota por no llevar ninguno. Ni siquiera le pedí una foto, pero lo saludé y le di las gracias, un poco tiritón, y todavía incrédulo.

Fuimos como 15 personas en el estudio, y me imagino que varias quedamos con la sensación de que habíamos pasado por un momento muy único, para la televisión y para los fans del antiguo vocalista de los Smiths.

Este 21 de septiembre vuelve a Chile, después de casi cinco años, con un concierto celebrando sus 40 años de carrera. Se espera que sea un verdadero grandes éxitos, como ese de dos CDs, que tanto escuché en mis veintes, treintas y cuarentas.

Las entradas están agotadísimas, pero todos los afortunados que tienen sus tickets esperan que el show esté a la altura de una verdadera celebración.

Nos vemos Moz.