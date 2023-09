Datos Gloriosos | Qué ver y comer esta semana

Comenzó septiembre y como todas las semanas, nuestra querida directora radial Gloria ‘Loli’ San Martín se pasó por ‘Qué Hay De Nuevo’ para ponernos al tanto de las películas, documentales, libros y restaurantes a los que debiésemos poner atención durante estos días para comenzar el mes de la manera más entretenida posible.

Estos son sus ‘Datos Gloriosos’:

La Peor Persona Del Mundo | Prime Video:

Julie va a cumplir los treinta y su vida es un desastre existencial. Ya ha desperdiciado parte de su talento y su novio Aksel, un exitoso novelista gráfico mayor que ella, la presiona para que contenga su energía creativa y siente la cabeza. Una noche se cuela en una fiesta y conoce al joven y encantador Eivind. Tardará poco en romper con Aksel y embarcarse en una nueva relación con la esperanza de que su vida adquiera una nueva perspectiva.

El Oso | Star+ :

La nueva serie de comedia de FX, The Bear, trata sobre la comida, la familia, la locura de la rutina, la belleza de Sense of Urgency y las desventajas empinadas. Mientras el joven chef Carmy lucha para transformar tanto a The Original Beef of Chicagoland como a sí mismo, trabaja junto a un equipo de cocina tosco que finalmente se revela como su familia elegida.

El Madrileño | Restaurant:

Si te gusta salir a comer fuera de casa, esta recomendación es para ti, ya que ‘El madrileño’ entrega una amplia carta de alimentos con los que te dejarán completamente satisfechos.

El Madrileño es un nuevo bar y restaurante de tapas en Barrio Italia, con barra y deliciosa cocina española pero con acento o enjundia chilena. El local está ubicado en Av Condell 976, Providencia y su horario de atención es de Martes a Sábado de 13:00 a 17:00-19:00 a 00:00 horas, mientras que los Domingos su horario es de 13:00 a 17:00 horas.