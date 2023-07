De Twitter a X: las otras marcas icónicas que cambiaron de nombre

{"multiple":false,"videos":[{"key":"ygBh3fsKc7G","duration":"00:11:49","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/d954b5790e24ab9bfd4aee41387cf55e.mp4"}]}

Twitter pasó, o pasará, a llamarse X. Así lo decidió su dueño, el controvertido magnate Elon Musk, en el último de los cambios (inentendibles) que ha realizado desde que adquirió la plataforma en 2022. Por el momento, la página de escritorio se sigue llamando “twitter.com” y el publicar un mensaje se sigue llamando “tuitear”. Pero ya cambió el logo (si actualizas la app) y eventualmente, podrían cambiar también sus funciones.

Desde ya, varios usuarios aseguraron que no llamarían a la aplicación por su nuevo nombre. Y no es la primera vez que una marca icónica ha cambiado de nombre, sólo para que la mayoría le siga diciendo por su título antiguo. En Qué Hay de Nuevo, Tomás Peña hizo un repaso por otras marcas que cambiaron de nombre. Algunas lograron que la evolución fuera exitosa. Varias, no tanto. Revisa el video.