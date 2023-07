Películas de terror: 8 joyas ocultas que puedes encontrar en streaming

Por Ignacio De La Maza

No sé a ustedes, pero a mi el frío me da ganas de ver películas de terror. Hay algo en esos panoramas de nubes amenazadoras y clima hostil que le brinda una atmósfera ideal para ver algo espeluznante. Tampoco sé ustedes, pero por lo general no tengo tiempo para meterme a los servicios de streaming y estar 3 horas decidiendo qué ver. Por eso he armado un compilado de pequeñas y grandes joyas del cine de horror para que se entretengan en estas jornadas heladas.

Sin más preámbulos, aquí van:

Freaky (Netflix)

En esta subversión de la clásica ‘Un Viernes de Locos’, una joven adolescente intercambia accidentalmente cuerpo con un hombre adulto, y debe descubrir cómo revertir la situación ¿El problema? El adulto en cuestión es un prolífico asesino en serie que aprovechará la confusión para generar caos en una pequeña comunidad escolar. Para aquellos que les gusta su terror con una buena dosis de risas.

Creep (Netflix)

Un sujeto responde al anuncio de un excéntrico millonario que desea registrar en video sus últimos días, con la esperanza de dejar un registro para su hijo antes de ser acabado por una enfermedad terminal… ¿O no? Hay una posibilidad de que su excentricidad esconda un secreto más amenazador. Un ejercicio en tensión magnífico.

Swallow (Mubi)

La mayoría no calificaría a ‘Swallow’ como una película de terror per se. Sin embargo, su premisa está llena de horror: Atrapada por una vida privilegiada, un marido indiferente y suegros controladores, una mujer ejerce un drástico acto de rebelión: Comenzar a tragar objetos, sin importar que no sean comestibles. El resultado es perturbador.

Anticristo (Mubi)

Lars Von Trier hace películas para sentirse mal, y ‘Anticristo’ es quizás su obra maestra en ese sentido. Un psiquiatra obliga a su mujer a retirarse a una aislada cabaña para lidiar con el dolor de la muerte de su único hijo, pero pronto descubre que hay cosas que no se pueden solucionar simplemente hablando. Advertencia: De esas cintas que te dejan con ganas de pegarte una ducha.

Evil Dead: El Despertar (HBO Max)

Quizás la película más divertida del año 2023 es también una de las más violentas. La saga ‘Evil Dead’ se caracteriza por su jocoso y desquiciado uso de tripas y sangre, y esta nueva entrega no es la excepción: Cuando una mujer es poseída por demonios ancestrales, su hermana deberá proteger a los hijos de ella en un juego macabro contra las fuerzas del mal. No apta para personas de tensión alta.

Scream (HBO Max)

¿Han visto ‘Scream’ recientemente? El clásico postmodernista de Wes Craven no ha perdido nada del filo satírico que la hizo tan popular en 1995, y los años solo han recalcado más el ingenio detrás de su diseño. Una película de terror sobre hacer películas de terror, se mantiene como una clase magistral para los fanáticos del género y una de las cintas más puramente disfrutables de los 90s.

Exterminio 2 (Star Plus)

A diferencia de la cinta original, esta no cuenta ni con la dirección de Danny Boyle (‘Trainspotting’) ni con el guion preciso de Alex Garland (‘Ex Machina’). A cambio, decide subir el volumen: Más negra, más sucia, mucho pero mucho más violenta, es una secuela que toma la historia de la original (un apocalipsis zombie) y la lleva hasta su punto más nihilista. Extrema y brutal.

Dos Hermanas (Star Plus)

Los coreanos saben hacer cine, y sobre todo saben hacer películas de terror. Este clásico olvidado del cine asiático sigue la historia de una joven que vuelve a su casa tras una tragedia innombrable, solo para darse cuenta que su padre se ha casado con una siniestra madrastra y que su hermana gemela cree que algo anda muy mal en la casa. Si tan solo supieran.