Hasta con emojis: José Antonio Neme le mandó un DM al presidente Boric para que lo siga en Instagram

{"multiple":false,"videos":[{"key":"cz4PZxDVlWB","duration":"00:09:20","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/6b46a22369f195a0a9330924f7d8e610.mp4"}]}

José Antonio Neme le dijo al presidente Boric que le de follow back en Instagram y se lo pidió por mensaje directo.

En su programa ‘Déjate Caer con Neme’, el periodista y conductor de Radio Infinita vivió un divertido momento al aire junto a Matías de la Maza. En medio del programa conversaron sobre las celebridades y cómo utilizan las redes sociales.

José Antonio afirmó que creía que “el presidente Sebastián Piñera no creo que haya usado sus redes sociales personalmente, no me parecería que lo hiciera”. De esta forma, reflexionaron si es que otras celebridades y políticos manejan ellos mismos sus redes sociales.

Asi es que llegaron al presidente Gabriel Boric, donde José Antonio Neme comentó que este no lo seguía en redes sociales. “Vamos a mandarle un DM a ver si me sigue, pero con respeto”.