José Antonio Neme cuenta sobre el amigo en común que tienen con Ricky Martin

Ricky Martin anunció su quiebre amoroso luego de 6 años de matrimonio.

El conductor de ‘Déjate Caer con Neme’ entregó jugosos detalles de la “cercanía” que tiene con el cantante puertorriqueño, que anunció su separación.

Esta jornada, el artista puertorriqueño Ricky Martin y el artista sueco-sirio Jwan Yosef anunciaron su separación luego de seis años de matrimonio. “Hemos decidido terminar nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad por nuestros hijos y honrando lo que hemos vivido como pareja todos estos maravillosos años”, confirmaron a la revista People.

Según contaron: “Nuestro mayor anhelo ahora es seguir teniendo una sana dinámica familiar y una relación centrada en la paz y la amistad para continuar la crianza conjunta de nuestros hijos, conservando el respeto y el amor que nos tenemos”.

Esto, fue comentario obligado para José Antonio Neme el día de hoy, quien contó que tiene “un amigo en común” con Ricky Martin, a quien no descarta pedirle el teléfono para conocer al artista.

“Tengo un amigo en común hace muchos años con él. Siempre le he dicho que me pase su número, pero no puede, ya que cuenta que Ricky Martin es una persona muy reservada”, dijo Neme en el programa.

Neme contó cómo lo afectó la noticia de la separación de Ricky Martin. “Estoy de verdad pensando mucho en Ricky Martin y cómo llegar a él. Estoy buscando el momento adecuado eso sí. En lo personal tengo sentimientos encontrados jaja (rió)”.