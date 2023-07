José Antonio Neme detalla su ’round’ con el senador Moreira: “Obviamente había que preguntarle con qué moral habla del caso de los convenios”

En su programa ‘Déjate Caer con Neme’, el comunicador explicó el ’round’ que vivió en el Matinal Mucho Gusto con el senador de la UDI, Iván Moreira.

José Antonio contó que en Mucho Gusto “entrevistamos al senador Moreira y le preguntamos (con el conductor de Meganoticias, Gonzalo Ramírez) por el caso de las fundaciones, y evidentemente teníamos que preguntarle con qué moral hablaba así del caso, si es que él antes había estado involucrado en el escándalo de platas políticas en los gobiernos anteriores”, dijo Neme.

Fue ahí cuando explicó que el senador se había molestado por un supuesto acuerdo sobre el caso en el cual estuvo involucrado.“Se enojó diciendo que cómo le preguntábamos por ese caso, y dijo que había llegado a un acuerdo con la producción del programa para que no se le preguntara sobre eso. Algo que no fue verdad. Yo lo encontré raro, porque no es política de Mega ni del matinal. Sylvia Córdova obviamente me dijo que no se le había prometido nada al senador Moreira”, desmintió el conductor de ‘Déjate Caer con Neme’.

Finalmente, cerró contando que: “Hoy yo le dije que no diera jugo, porque no era cierto el acuerdo. Ahí él dijo que había sido un malentendido y que en realidad se había expresado mal. Tenía que hacer el punto, obvio”.