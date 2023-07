Don Jaime revivió el intento de estafa que sufrió con un supuesto mecánico

Durante la tarde de ayer, nuestro meteorólogo, Jaime Leyton, sufrió un intento de estafa. El especialista del área meteorológica de Mega denunció que una pareja de desconocidos quiso engañarlo tras verlo con problemas en su vehículo tras quedar en panne en Avenida Matta.

Leyton explicó que mientras se trasladaba por el sector, la dirección del vehículo comenzó a presentar problemas, lo que complicaba la conducción, momento en el que aparecen los presuntos estafadores para “ayudar” con el intercambio del neumático. “Don Jaime” explicó que “cuando apareció el mecánico me dijo ‘detente’, te puedo ayudar, si quieres te muestro, trabajo acá cerca y ahí mismo te consigo el repuesto. En ese momento pensé que había tenido buena suerte”.

Asimismo, señaló que “comenzamos a avanzar y al momento de preguntarle por la ubicación del taller, lo único que respondían es que era más adelante. Al final apareció otra persona que casualmente portaba una caja de herramientas, y me indica que tiene un amigo que me hará precio por el repuesto de la pieza suelta”.

En ese instante, “llega el vendedor cobrando 900 mil pesos, lo que no estaba dispuesto a pagar, así que tuve que alargar la conversación hasta que alguien llegara. Aún no sé si bien o para mal, pero tenía el celular sin batería, por lo que no podía realizar el pago mediante transferencia, pero casualmente ellos portaban cargador y conectaron mi teléfono y ahí aproveché para informar de lo que estaba sucediendo tanto a la universidad donde iba a hacer clases, como también a mis jefaturas”.

De esa forma, agregó que cuando los antisociales se dieron cuenta de que la situación no iba para ningún lado, “comenzaron a presionarme y ahí fue cuando llegó el equipo de prensa de Mega para ayudarme, momento en el que los supuestos mecánicos desaparecieron. Yo no tenía problema en pagar, pero no esa cantidad tan exorbitante, que era 15 veces más del precio real”.

A modo de conclusión, nuestro meteorólogo compartió que pese a estar bien, no pudo descansar de manera correcta, tuvo pesadillas, pero a esto hay que darle tiempo.