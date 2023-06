Datos Gloriosos | Qué ver y qué comer esta semana

Comenzó junio y por eso, como todos los viernes, nuestra querida directora radial Gloria ‘Loli’ San Martín se pasó por ‘Qué Hay De Nuevo’ para ponernos al tanto de las películas, documentales y restaurantes a los que debiésemos poner atención durante este fin de semana.

Estos son sus ‘datos gloriosos’:

Platónico | AppleTV+:

Seth Rogen y Rose Byrne son unos viejos amigos con una conexión platónica que vuelven a encontrarse en la mediana edad, después de un largo paréntesis. Su amistad se vuelve más obsesiva y desestabiliza sus vidas de una manera muy divertida.

Las Plomeros de la Casa Blanca | HBO Max:

Los autores intelectuales de Watergate y los agentes políticos del presidente Richard Nixon, E. Howard Hunt y G. Gordon Liddy, son parte de los denominados “Plomeros de la Casa Blanca“, quienes son los encargados de tapar las filtraciones de la prensa por cualquier medio necesario, derrocando, sin imaginarlo y de forma accidental, la Presidencia que estaban tratando de proteger.

Franchute del Barrio en Providencia:

Si tienes hambre en este fin de semana frío, te recomendamos visitar “Franchute”, local de comida francesa, siendo catalogados por ellos mismos como los primeros en “Street Food francesa”, donde te asegurarán platos frescos y ricos en sabor, donde son “verdaderamente hecho por un francés”.

El horario de atención es de Lunes a Sábado, desde las 12:00 a 22 horas y cuentan con Terraza, Take-away & Delivery para que no tengas excusas de no probar estos exquisitos platos. Después no digas que no te avisamos, acércate a “Franchute”, para que pruebes la verdadera cocina de Francia.