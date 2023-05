Succession: tres ganadores y tres perdedores del capítulo 4×08

En Succession, hay que aclarar, los ganadores no siempre, por no decir casi nunca, son los “buenos”. Los que mejor logran moverse en este mundo de dinero, poder y mucha traición son quienes están dispuestos a actuar de manera más fría e implacable. “América Decide” fue un recordatorio de que esta serie está llena de gente horrible, por más que algunos nos caigan bien. Y que, como decían en Game of Thrones, si alguien está buscando un final feliz, está en el lugar equivocado. Una elección presidencial fue el trasfondo de un episodio particularmente duro de Succession, con traiciones expuestas, atentados contra la voluntad popular y una familia más quebrada que nunca. Quedan sólo dos capítulos de esta serie y las cosas sólo se pusieron más difíciles para la familia Roy.

Por Matías de la Maza.

GANADORES

3) Greg Hirsch

Las cucarachas sobreviven hasta los desastres nucleares y Greg Hirsch es la cucaracha de Succession. Reyes e imperios caen, pero Greg sigue ahí. Si Morrissey dijo hace poco que no puede ser “cancelado” porque “nació cancelado”, no puedes humillar al inepto primo de los Roy, porque nació humillado. Entonces por más que parezca que siempre está en el fondo de la cadena alimenticia en su familia, cada vez que alguien subestima a Greg, sale trasquilado. Lo dice al principio del capítulo. Mientras Tom está al borde de una crisis nerviosa, el responde, sin ninguna ironía, “yo estoy bastante bien”. Y es que Greg cae bien parado. En este episodio, resistió la intimidación de Shiv y se transformó en un actor clave en hacerla caer frente a sus hermanos, sin duda sumando puntos con los Roy más poderosos (por ahora). Por más que todo el mundo lo minimiza y lo pisotea cuando puede, Greg está en una posición cómoda: no tiene suficiente poder para ser considerado el responsable de nada, pero sí la información para cambiar el curso de la historia de esta serie. En más de una ocasión.

2) La posverdad

Uno de los aspectos más brutales de este episodio es lo bien que representa un mundo en donde la verdad y los hechos son secundarios al poder y la conveniencia. Y cómo esta realidad se descontrola cuando los medios de comunicación contribuyen a la desinformación. En un claro paralelo a los espacios que difundieron la teoría de conspiración de Donald Trump sobre un inexistente fraude electoral en 2021, ATN, la cadena de noticias de los Roy, se transforma en un campo de batalla de noticias subjetivas o derechamente falsas entre los comandos de los distintos comandos de los candidatos presidenciales, finalmente decantándose por proclamar como ganador al conservador Jeryd Mencken sin tener los datos para respaldarlo. Simplemente era lo que convenía en medio de la batalla de poder al interior de Waystar Royco. Es un acto repugnante contra la democracia, pero no difícil de imaginar que suceda en la vida real. Y por más que en las próximas semanas la victoria de Mencken sea desmentida en el mundo de Succession, el bichito de la desconfianza ya quedó sembrado. Ya se dobló la verdad hasta que sea conveniente para unos pocos.

1) Roman Roy

Roman Roy aparece por primera vez como el gran ganador de un episodio esta temporada. Y es que después de derrota tras derrota, y de estar absolutamente perdido tras la muerte de su padre, Roman involucionó a su “yo” más básico”; un ser cruel y frío, cuasi sádico al momento de conseguir lo que quiere. La forma en que maneja el triunfo de Mencken mientras al mismo tiempo ridiculiza a su hermana hacen cuestionar que a Roman le quede algo de alma. El tema es que en el mundo de Succession, mientras menos alma, más poder. Roman pareciera estar atrapado en seguir buscando la aprobación de su padre, incluso con él muerto, tratando de parecerse a él lo más posible. Es un círculo vicioso del que nunca escapará, ni lo hará sentir más completo. Pero sin mucho más que perder, a Roman pareciera bastarle con conseguir materializar sus caprichos. Si le puede causar algo de dolor al resto en el proceso, mejor.

PERDEDORES

3) Kendall Roy

Después de ser el gran ganador durante dos semanas seguidas, Kendall Roy volvió a verse como un hombre perdido al momento de ejercer el poder. Su actuación durante la cobertura de las elecciones fue errática y pasó la mayor parte del tiempo en un estado cuasi catatónico ante el peso de la responsabilidad. Ante tal caos y confusión, y lo que significaba el triunfo conservador para su familia mestiza, pareció durante un momento que Ken iba a desarrollar algo inédito en Succession: una conciencia. Pero el enterarse de la traición de Shiv echó cualquier principio por la borda y lo empujó a caer en el juego de Roman, apoyando a Mancken por pragmatismo, sin importar lo que eso podía significar para sus seres queridos. Una de las últimas cosas que le dijo Logan a sus hijos es “no son personas serias” y Kendall demostró, una vez más, por qué su padre nunca le entregó la confianza para sucederlo. La templanza no es lo suyo.

2) Tom Wambsgans

Tom, en muchos sentidos, es el anti-Greg. Se esfuerza tanto en caer parado que generalmente consigue lo contrario. Traicionó a su esposa en el final de la tercera temporada sólo para que su “protector” falleciera pocos episodios después. Desde entonces, Tom ha estado a la deriva y en una guerra de desprecio con Shiv que lo ha hecho actuar no sólo de manera cruel, sino que con una mezquindad que eventualmente le puede explotar en la cara. Y es que su decisión de seguir a Roman y Kendall, y proclamar a Mencken ganador da la impresión que pasó más por hacerle daño a su ex que por seguir instrucciones. Con eso, Tom se transformó en el rostro de una cadena televisiva que puede haber ayudado a cometer fraude electoral. Habrá quedado contento con su pedazo de venganza, pero las consecuencias a largo plazo no pintan bien para él.

1) Shiv Roy

Shiv Roy pasó de ser la mejor posicionada durante varios capítulos de esta temporada de Succession a entrar en caída libre de cara a su recta final. Su alianza con Lukas Matsson (Alexander Skarsgård) finalmente fue expuesta en este episodio (POR GREG. TE TRAICIONÓ HASTA GREG) lo que significó un quiebre que parece definitivo con sus hermanos. Eso también provocó que el resto del clan Roy decidiera apoyar al conservador Mancken por sobre el demócrata Jiménez en las presidenciales. Para colmo, fue traicionada nuevamente por Tom (aunque no digamos que ella lo ha traicionado pocas veces). Ni el anuncio de que está embarazada de él provocó algo de empatía por su expareja. Shiv termina el episodio iracunda y decidida a vengarse, pero está poco claro cuánto poder le queda para hacerle frente a Kendall y Roman en los dos episodios que le quedan a la serie.