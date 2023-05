Succession: tres ganadores y tres perdedores del capítulo 4×06

Succession entró oficialmente en su recta final con el sexto capítulo de su cuarta temporada. La primera mitad de la temporada estuvo marcada por el que probablemente fue el mayor giro de toda la serie (en una historia no corta de giros). Y el inicio de su segunda mitad, si bien no fue tan vertiginoso como el capítulo de la semana pasada, dejó en claro que cualquier cosa puede pasar en la última guerra de poder en la familia Roy.

Con sólo cuatro capítulos por delante, la escala de poder volvió a tener cambios radicales en el más reciente episodio de la serie. A continuación, los ganadores y perdedores de esta semana.

Por Matías de la Maza.

GANADORES

3) Karl Muller

El Jefe Financiero de Waystar Royco, después de ser uno de los perdedores de la semana pasada, con su inminente despido en el horizonte, demostró que todavía le quedan cartas que jugar. Karl (David Rasche) no ha sido nunca un personaje que esté cerca del poder real. Más que nada, ha pasado la serie tras las migajas del fallecido Logan (Brian Cox) y humillado por sus pares. De toda la “vieja guardia”, podría considerarse el con menos poder. Pero una de las habilidades que Karl ha tenido es la supervivencia. Y no está listo para irse aún.

Su conversación con Kendall (Jeremy Strong) en este episodio le dejó en claro dos cosas al más ambicioso de los descendientes de Logan: 1.- Que por más que lo intente, no es su padre y 2.- Que tras años sirviendo en la empresa, Karl sabe un par de cosas que podrían hacerle daño a varios. Incluido Ken. Es el momento más fiero que se le ha visto al personaje en toda la serie. Uno que recuerda que las cucarachas podrán ser miradas en menos, pero por algo pueden sobrevivir después que todo haya explotado.

2) Shiv Roy (¿O Tom?)

Shiv (Sarah Snook) fue, sin duda, la gran ganadora del capítulo de la semana pasada, pero en este episodio se dedicó al siempre peligroso juego de la doble militancia. Por un lado, siguió coqueteando (económicamente) con Lukas Matsson (Alexander Skarsgård), entregándole información al futuro (?) dueño de Waystar Royco, pero al mismo tiempo manteniendo una sana distancia mientras intenta controlar que sus hermanos no comentan un error estúpido.

De los tres herederos Roy (Connor cuenta tan poco que ni apareció este episodio), es la que está mejor aspectada para el futuro que venga. Pero también, esta temporada Shiv le ha hecho el peso a Kendall y Roman (Kieran Culkin) por cuál es el hermano más inestable emocionalmente (lo que no es fácil). Y el renacer de su relación con Tom (Matthew Macfadyen), esta vez una forma más honesta en su toxicidad, es un movimiento que no deja claro quién tiene más poder en esa dinámica. Hace un par de capítulos, Tom parecía tener la posición más vulnerable de todo el elenco, tras la muerte de Logan, su único protector. Pero las cosas han cambiado en un par de episodios. A ratos pareciera que Shiv lo tiene comiendo de su mano, pero ¿No será al revés? Sólo los cuatro capítulos restantes lo dirán.

1) Kendall Roy

Los momentos en que Kendall Roy ha sido el ganador absoluto de un episodio, o incluso ganador a secas, a lo largo de toda la serie se pueden contar con los dedos de una mano. El mayor de la segunda camada de hijos de Logan, su sucesor natural al comienzo de la historia, pareciera ser una bomba de tiempo cegada por la ambición y las carencias emocionales que lo llevan a tomar las peores decisiones posibles. Su historial está marcado más por derrotas que otra cosa. Sin ir más lejos, la historia comienza con la decisión de Logan de postergar su retiro porque no confía en su hijo.

La última vez que Kendall realmente ganó un episodio fue al final de la segunda temporada. Desde entonces, su yo más errático ha tomado el control. Pero en este capítulo, esa misma energía temeraria, ese sentimiento de que algo puede salir mal en cualquier momento, es lo que lo eleva al primer lugar del podio. Ken está claramente en una fase maníaca, obsesionado con demostrar que es el más capacitado para llevar la empresa hacia el futuro. Pero de alguna forma, logra capitalizar esa faceta para convencer a inversionistas, la prensa y, hey, incluso algunos de sus pares, de que una iniciativa de dudosos beneficios que dejó amarrada su padre antes de morir es un gran negocio. Pocas veces hemos visto a Kendall así de aplaudido y con tantas palmadas en la espalda. Al final del episodio, su momento en el mar, cuando el agua antes ha representado sólo sus fracasos, pareciera un momento de redención y paz que nunca le hemos visto. De seguro dura poco. Así que a disfrutarlo mientras se pueda.

PERDEDORES

3) Lukas Matsson

El empresario tecnológico sueco, próximo a ser el nuevo dueño de Waystar Royco (a menos que los Roy tengan algo que decir al respecto), ha sido sin duda la mayor fuerza que temer esta temporada, incluso antes del fallecimiento de Logan. La semana pasada hizo lo que quiso con los descendientes del magnate, hasta el punto de quebrar psicológicamente a Roman. Y todavía tiene mucho poder, carisma y capacidad de manipulación. Pero esta semana no tuvo triunfos que anotarse.

No sólo no logró detener el lanzamiento de Living+, la iniciativa de Waystar de ofrecer vecindarios conectados a todos sus otros productos (y, eventualmente, a la vida eterna), sino que, para burlarse de la idea, tuiteó una “broma” de muy mal gusto comparando los planes de la empresa con campos de concentración. Fue tan mala la jugada, que Matsson debió hacer algo que no hace nunca: arrepentirse, borrando el tuit. Sin duda, no fue una buena semana, con un tipo de este perfil, no se puede dudar que va a contraatacar más fuerte y que tiene todas las de ganar. La derrota probablemente será momentánea.

2) Cualquier mujer que se cruzara con Roman Roy

Si fue otro mal capítulo para Roman (más de eso adelante), peor fue para quien se cruzara con su inseguridad. En dos momentos que el hermano menor fue enviado a solucionar algo, terminó despidiendo a una figura importante de la empresa. Primero, a la jefa de los estudios cinematográficos de la compañía, Joy Palmer (Annabeth Gish), y, posteriormente y de manera más sorpresiva, a Gerri (J. Smith-Cameron), quien no sólo ha sido siempre la más capaz de la vieja guardia, sino que también ha mantenido una relación… curiosa con Roman en materia psicosexual.

La relación entre ambos claramente no estaba bien esta temporada, luego de que Gerri optara por tomar el lado de Logan en la cisma con sus hijos, pero de ahí a ver a un Roman fríamente despidiéndola sólo porque lo contradijo, es otra cosa. No está claro que ninguno de estos finiquitos se vaya a materializar. Después de todo, es evidente que Roman no está bien y al borde de un colapso nervioso, por lo que cualquier decisión que tome es reversible. Pero eso no quita que cualquier mujer que se enfrentó a él esta semana tuvo que pasar un muy mal rato.

1) Roman Roy

¿Y quién más iba a ser? Por segundo capítulo consecutivo, Roman es el que más pierde al momento de los créditos. Después de comenzar la temporada como el más centrado de los hermanos, queriendo que el trío formara su propia empresa y se alejara del legado tóxico de su padre, la muerte de Logan sólo ha marcado una espiral descendiente para él. La semana pasada, Matsson lo destrozó, lo hizo perder el control y puso en peligro cualquier cuota de poder que le quedara a su familia.

Esta semana, fue una masa de inseguridad andante, despidiendo mujeres a diestra y siniestra, pero sin atreverse, al momento de las definiciones, a acompañar a su hermano en la presentación que podría haber solidificado su posición en la empresa. Una de las últimas escenas del episodio refleja lo destruido que está Roman; escuchando una y otra vez un audio creado con inteligencia artificial donde su padre lo insulta. El mensaje lo escucha con expresión de dolor y autoflagelación en su rostro. Es difícil ver como Roman podría tener un final feliz con los capítulos restantes.