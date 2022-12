Bravo y Morales: “Se piensa que podría no haber acuerdo si es que no se sella antes del 8 de diciembre”

Los panelistas de “Lo que Faltaba” Mauricio Morales y Rodrigo Bravo se refirieron a las negociaciones por el acuerdo en el proceso constituyente.

Sobre cómo La Moneda ha mirado estas conversaciones, Rodrigo Bravo describió que: “El presidente Boric ha estado muy pendiente de las conversaciones que hay en el ex congreso para el acuerdo constitucional. La pregunta es si habrá acuerdo o no antes de navidad”.

Respecto de los tiempos para llegar a los acuerdos constituyentes, el editor de política de Meganoticias deslizó que: “Este jueves dicen que es la fecha límite. Algunos piensan que si llegamos al feriado del 8 de diciembre sin acuerdo, no habrá acuerdo básicamente. Por eso, todavía hay declaraciones sobre los días clave y las jornadas maratónicas”.

En relación con las conversaciones entre la oposición y el oficialismo para poder habilitar un nuevo proceso constituyente, Morales apuntó que: “Si es que está el problema del consenso, es mejor que haya una cantidad de expertos designados y una cantidad mayoritaria de miembros electos democráticamente”.

Finalmente, Bravo afirmó que: “El Partido Comunista se ha restado de su opinión en lo público sobre el acuerdo constituyente. No tienen hoy por hoy ua propuesta formal. Creo que no es tema los 70 convencionales. Está tomando fuerza lo de las listas cerradas a nivel distrital, pese a que no se ha hablado de escaños reservados y tampoco de paridad de de entrada”.