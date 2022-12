Harry Styles vuelve a conquistar Chile tras cuatro años y cautiva a sus fanáticos a punta de hits

Harry Styles volvió a Chile, en un concierto que originalmente se debía realizar en 2020, pero que a causa de la pandemia se llevó a cabo los últimos días de este 2022. Ante la histeria de miles de fanáticos, el músico británico pop del momento deslumbró con sus hits por más de una hora y media.

Quizás una de las ventajas que tuvo Harry Styles con el aplazamiento de su gira fue la oportunidad que tuvo de sacar un nuevo y grandioso disco. Eso es Harry’s House, un álbum musical que rompió todas las barreras de lo que venía haciendo Styles previo a este disco. Si bien, el éxito de Fine Line fue mundial, Harry’s House viene a ratificar esa característica única de gran compositor y show man que tiene el joven músico de 28 años que incluso ha sido calificado como ‘El nuevo Rey del Pop’.

Y esa ventaja se notó en el escenario. La cita era a las 9 de la noche en el Estadio Bicentenario de La Florida, y el show estaba vendido hace más de 2 años por completo en el Movistar Arena, pero fue cambiado al de la comuna del sector poniente de Santiago, aumentando también el aforo.

La gran Koffee, rapera, compositora y DJ jamaiquina, comenzó a calentar los ánimos en el reducto floridano. Con un sutil reggae y ritmos clásicos de la música de ese país, cerró 20 minutos antes de que el plato fuerte comenzara. Y así lo hizo, en punto, a las 9 de la noche, como se acostumbra a decir: con puntualidad británica.

Styles sacó a relucir lo mejor de su repertorio desde el inicio. ‘Music for a Sushi Restaurant’ fue la canción elegida por el británico para partir el show, lo que le valió echarse al bolsillo al público de inmediato con sus pegajosos ritmos y una letra que a esta altura es un jingle obligatorio de los fanáticos.

La naturalidad de Styles arriba del escenario, se hizo notar como uno de los grandes aspectos que tiene este joven millennial a la hora de cautivar a su público. Y es que los saludos a los fanáticos y fanáticas, los besos al aire, la caminata cerca de la pasarela, además de los pasos de bailes, fueron caldo de cultivo para una noche que prometía ser mágica.

Fiel a su estilo, Styles se hizo sentir cercano a los fanáticos, leyendo carteles que estaban colgados por todo el estadio, e incluso, lanzando botellas de agua cuando más lo necesitaban quienes incluso, llegaron a acampar para esperar a esta súper estrella del pop.

El concierto fue fluyendo de manera natural, con los fanáticos siendo una voz casi principal en todas las canciones. Fanáticos que hicieron que el concierto se tuviera que detener por alrededor de 7 minutos, ya que adelante del escenario, las turbas de personas se hicieron sentir, teniendo que salir incluso varias personas desde el público a solicitar asistencia física y psicológica (mención aparte al gran trabajo que hizo la ONG Efecto Mariposa, que prestó esta última atención).

A la vuelta de la pausa, no tardaron en llegar los hits. “Golden”, “Watermelon Sugar”, “Sign of the times” y “She” fueron parte de esta lista. Pero faltaba el plato fuerte y la canción del año: As it Was. El escándalo se hizo total con la voz infantil diciendo: “Come on, Harry, we wanna say goodnight to you“. La canción, single del álbum Harry’s House, es sin duda el gran éxito mundial que tiene. Tanto así, que se convirtió en la canción más reproducida durante sus primeras 24 horas en la historia de Spotify. El final lo coronó con el que quizás es su hit más rockero: Kiwi, que hizo vibrar, saltar y cantar a todo el mundo.

Styles sigue con su gira tras un tremendo paso por Chile, que lo recibió con los brazos abiertos y a esta altura, como una leyenda.