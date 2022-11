Gonzalo Fouillioux y su preparación para Qatar: “Recién hoy me aprobaron para entrar, es un proceso muy complicado”

Nuestro Gonzalo Fouillioux estará en la cita máxima del fútbol mundial en Qatar y nos contó cómo es el proceso para entrar a este país.

“¡Me voy al mundial de Qatar! El primer Mundial como profesional llega a los 31 años. Es un hito en un camino en el cual tengo demasiado por aprender, por equivocarme, pero también por disfrutar. Al final, para eso estamos en la vida. Estimula la confianza de una marca con la que hemos construido una gran relación y obviamente los medios en los cuales trabajo, que me apoyan y con los que elaboraremos algún tipo de contenido”, contó a sus seguidores de Instagram con una referencia.

Fouillioux contó que: “Es una semana, es una cobertura diferente, no tradicional, pero no deja de ser el sueño de cubrir una Copa del Mundo. Por lo que soñé, por lo que sigo soñando y por la ilusión que genera vivir este hito”.

En el programa ‘Qué hay de Nuevo’, Gonzalo contó que: “Viajo el 3 de diciembre, vamos a ver si puedo entrar (ríe). Hablando en serio es súper exigente toda la documentación para poder entrar a Qatar. Recién hoy después de todos los trámites tuve la aprobación, uno tiene que bajarse la aplicación que es como una especie de pasaporte y tu tienes que llenar todo”.

Además, agregó que: “Hay que tener un certificado del alojamiento y algo que certifique los tickets que tienes. Si no los tienes, no puedes entrar, no te aceptan. Es bien complejo todo”