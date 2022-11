Mauricio Morales: “El gobierno se desacopló del proceso constituyente y se ha dedicado a gobernar”

En un nuevo bloque político en ‘Lo Que Faltaba’, el cientista político Mauricio Morales puso bajo lupa los resultados de la encuesta Data Influye, en donde el presidente Gabriel Boric alcanzó su aprobación más alta desde que llegó a La Moneda (38%) mientras que la urgencia sobre el proceso constituyente bajó de 42% a 38%.

Con respecto al interés por la nueva Constitución, Morales llamó a la clase política a no asumir que no es necesario seguir empujando:

“La gente no considera que el cambio de Constitución tan importante como la delincuencia, la economía, etc… Pero eso siempre ha sido así. El retroceso (en el interés por el proceso constituyente) me parece normal, considerando que el gobierno se ha enfocado en temas más contingentes… Me parecería muy irresponsable que la elite política adoptara una estrategia de brazos caídos”.

Con respecto al alza en la aprobación al presidente Boric y a figuras clave del gobierno, como el ministro de Hacienda Mario Marcel (61%) y la titular del Interior, Carolina Tohá (59%), Mauricio Morales ve como clave la decisión de La Moneda de desvincularse de una participación directa en la redacción de una nueva Constitución:

“El gobierno se desacopló del proceso constituyente y está gobernando. Creo que lo están haciendo de manera bastante correcta, no solo por el viaje a La Araucanía, sino que además por el rol que ha tenido la ministra Uriarte y la ministra Tohá”.

Eso sí, Morales advierte que al presidente Boric le debió haber dolido tener que dejar de lado a algunos de sus más cercanos para poder darle estabilidad a su gobierno:

“El ADN del presidente viene del Frente Amplio y Convergencia Social, y tuvo que renunciar a incorporar a más personas de ese sector en cargos cercanos porque la gente del Socialismo Democrático sabe más como gobernar”.