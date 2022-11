Rodrigo Bravo y Mauricio Morales: “El acuerdo constituyente está en nada”

En un nuevo bloque político en ‘Lo Que Faltaba’, el editor de política de Meganoticias Rodrigo Bravo y el cientista político Mauricio Morales pusieron bajo foco el presente del proceso constituyente, el cual parece haber desaparecido de la conversación pública pero que sigue siendo objeto de reuniones entre los partidos.

Para Morales, el gran tope está hoy en día en la discusión sobre el mecanismo bajo el cual se elegiría a nuevos convencionales constituyentes:

“Hay dos propuestas sobre la mesa: Está la ‘lista nacional’ (que todo Chile tenga una papeleta con los mismos candidatos) y el método que utilizamos para elegir Senadores actualmente. Hay una tercera vía que es dibujar nuevos distritos, y eso no es fácil”.

El cientista político procede explicando:

“La derecha quiere que se utilice el sistema de los Senadores porque hace que la Región Metropolitana queda subrrepresentada y el sur queda sobrerrepresentado, sobre todos los sectores rurales. La izquierda no puede aceptar eso, porque si lo hace, renuncia al poder que ha construido en la RM. Por eso veo difícil que se llegue a un acuerdo en noviembre… No hay ningún cambio de proceso electoral que no se haga con calculadora en mano”.

Rodrigo Bravo es aprehensivo con respecto al presente actual de los diálogos por una nueva Carta Magna, sentenciando que: “El acuerdo constituyente está en nada”.

A eso agrega:

“Se decía que ‘de noviembre no pasaba esto’, pero ya estamos a mediados de noviembre y no pasa nada. No pareciera haber espacio para avanzar en esto”.

Eso sí, Bravo apunta a que las conversaciones por el proceso constituyente siguen ocurriendo semanalmente, por lo que el tema no está dormido. De paso, también aseguró que fue una buena decisión de La Moneda optar por no estar encima de las conversaciones y preocuparse en otros temas de la agenda nacional:

“El gobierno tomó una decisión inteligente marginándose del proceso. Han logrado controlar la agenda en los últimos días. La gente ve a La Moneda como un actor principal”.

Revive el bloque político, en conversación junto a Juan Manuel Astorga, Cony Stipicic y Andrea Arístegui.