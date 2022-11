Mauricio Morales, analista: “Parisi puede ser un liderazgo presidencial, pero no es un liderazgo político”

En un nuevo bloque político de ‘Lo Que Faltaba’, el cientista político Mauricio Morales se refirió a las divisiones al interior del Partido De La Gente, que han escalado desde que miembros de esa bancada votaron por Vlado Mirosevic para la presidencia de la Cámara de Diputados.

Los diputados Rubén Oyarzo y Karen Medina se encuentran ‘en reflexión’ sobre su continuidad en el PDG, mientras que el independiente Francisco Pulgar fue expulsado de la bancada por su apoyo a Mirosevic.

Sobre los problemas que aquejan a la interna del PDG, Morales recalcó:

“El PDG no tiene ni cohesión ni disciplina… Cuando la cohesión falla entra la disciplina, que la imponen los liderazgos, y en ese partido no existe. Tenemos mucho soldado y poco general, y los soldados no quieren cederle poder al general”.

Sobre la figura de Franco Parisi, quien había llamado a no apoyar la opción de Mirosevic y que fue desafiado por miembros de la bancada del PDG, Morales no lo ve como el líder que necesita ese partido para ordenarse:

“Parisi puede ser un liderazgo presidencial, pero no es un liderazgo político. Puede ser extremadamente popular, pero no es capaz de imponer el orden”.

En ese sentido, Mauricio Morales asegura que Parisi no tiene la cualidad de un Salvador Allende o un Eduardo Frei Montalva, figuras populares con el electorado que además ejercieron liderazgo sobre múltiples facciones para lograr un bloque político unificado.

Si bien el analista apunta que “el PDG no tiene ni 6 meses de representación legislativa y ya se está hablando de divisiones o salidas”, también apuntó a que los votantes de este partido siguen intereses en específico y que, quizás, no les interesan los problemas de cohesión o disciplina de su bancada:

“Puede que la crisis la veamos solo nosotros, bajo la mirada de la política tradicional, pero que para el PDG una guerra civil perpetua sea normal”.

Revisa el comentario político completo en ‘Lo Que Faltaba’.